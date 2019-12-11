Иркутский областной онкологический диспансер получил национальный сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности»

Вопросы реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" стали главными темами открывшегося международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения 2019", наиболее масштабного события в сфере охраны здоровья в стране. Собравшиеся на форуме врачи и ученые познакомились с последними достижениями науки, фармацевтической и медицинской промышленности; обсудили наиболее актуальные тенденции развития мировой медицины и отечественного здравоохранения. Все заслуживающие внимания инновации - от новейших методик лечения до новинок в области медицинского сервиса - немедленно берутся на вооружение в Иркутском областном онкологическом диспансере.

Главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

- Вся наша сегодняшняя и дальнейшая работа подчинена двум основным целям - ранней диагностике онкозаболеваний и снижению смертности от них. Впрочем, обе задачи очень тесно связаны между собой. На самом деле рак вполне излечим, но при одном, самом главном условии: если он выявлен на ранних, I или II стадиях.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Федеральная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» диктует нам весьма жесткие показатели: к 2024 году долю онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, необходимо довести как минимум до 59%. Добившись этого, мы сможем прийти к выполнению другого важнейшего показателя программы, согласно которому смертность от рака в России не должна превышать 189 случаев на 100 тысяч населения.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Первым в России онкоцентром, получившим национальный сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности» (отечественный аналог знаменитого американского JCI, присваивается Национальным институтом качества Росздравнадзора) станет Иркутский областной онкологический диспансер. Он же окажется и первым в России обладателем двойного сертификата, поскольку недавний аудит на его получение прошли и поликлиника, и стационар диспансера. Кстати, наличием такого документа могут похвастаться лишь 13 поликлиник и 7 стационаров страны.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Ничего удивительного, ведь иркутский диспансер, которому в следующем году исполнится 80 лет, успел за это время пройти большой путь: от 25 коек при местном мединституте до статуса онкоцентра, признанного во всем мире. Его партнерами являются самые уважаемые медицинские центры и клиники Японии, Германии, Кореи, Китая и Монголии. Причем партнерские отношения с японскими коллегами длятся почти два десятилетия и достигли такой степени доверительности, что нынешним летом 16 медицинских светил из Страны восходящего солнца (где врачи крайне неохотно делятся своими секретами с иностранцами) приехали в Иркутск, чтобы рассказать российским коллегам о своих последних достижениях в борьбе с раком и продемонстрировать их на практике.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

- Работа на международном уровне воспитывает, помогает избавляться от недостатков и брать на вооружение все самое новое и передовое. У японцев мы учимся диагностике, у монголов - операциям на печени, у французов - трансплантации органов, - рассказывает главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко. - Порядка 50% наших врачей стажировались в зарубежных центрах и клиниках, а на базе иркутского диспансера действует Международный центр трансфера инновационных медицинских технологий - площадка, где делятся опытом и свежими наработками лучшие онкологи планеты, в том числе и наши доктора. Буквально на днях, 5 - 7 декабря, в рамках работы этого центра состоялся очередной международный мастер-класс «Инновации в онкологии: рак легкого и пищевода», где основными докладчиками стали немецкие врачи из торакальной клиники Университета Гейдельберг, а также из сети клиник Хелиос.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

Все заслуживающие внимания инновации - от новейших методик лечения до новинок в области медицинского сервиса - немедленно берутся на вооружение. Например, в нынешнем январе иркутские онкологи первыми за Уралом осуществили пересадку донорских стволовых клеток. Таким образом диспансер стал 13-м центром в России и единственным от Новосибирска до Владивостока, выполняющим аллогенную трансплантацию костного мозга.

Фото: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

А в октябре каждый пациент диспансера обзавелся идентификационным браслетом на руке: его цветовая кодировка содержит общие сведения о больном, а уникальный штрих-код, стоит поднести его к специальному считывателю, открывает на экране электронную историю болезни.