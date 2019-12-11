Губернаторский дневник 2020: первый бланк для пятерок "Комсомолка" опубликует 12 декабря

Пятерки в школьном дневнике - повод для гордости. Тем более, когда за отличную учебу можно получить подарок из рук главы Иркутской области! "Комсомолка" уже в четвертый раз запускает акцию "Губернаторский дневник", в которой может поучаствовать каждый школьник. Правила конкурса просты: чем больше пятерок заработаешь, тем больше шансов на встречу с главой региона. Так, в прошлом году за дневник с автографом и напутствием от губернатора боролись 1196 ребят из разных уголков Иркутской области. И победителями стали 100 школьников.

Проверить свои силы можно и в этом году. Уже в четверг, 12 декабря, в газете "Комсомольская правда" будет опубликован первый бланк для пятерок. Нужно будет аккуратно вырезать его, поставить оценки "отлично", полученные за первое учебное полугодие по всем предметам, заверить подписью и печатью директора, а затем отправить в редакцию. Второй бланк выйдет в газете 18 декабря.

Напомним, акцию «Губернаторский дневник» уже в четвертый раз проводит некоммерческая организация «Иркутский фонд культуры» в рамках конкурса социально-значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке правительства региона и «Комсомолки».

КОНКРЕТНО

Заявки принимаем по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194 или на e-mail: school.kp@phkp.ru.

Подробности узнавайте по телефону: (3952) 208-007, а также следите за ходом акции на сайте irk.kp.ru. Ведущая рубрики – Светлана Прокопьева.