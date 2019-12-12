2019-12-12T06:45:13+03:00
Происшествия

Таксист вычислил и помог задержать воровку смартфона стоимостью 50 тысяч рублей

Водителю из Бурятии показалось подозрительным то, что пассажирка настойчиво пыталась продать ему гаджет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Таксист вычислил и помог задержать воровку смартфона за 50 тысяч рублейТаксист вычислил и помог задержать воровку смартфона за 50 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всю дорогу, пока таксист из Улан-Удэ вез по адресу очередную клиентку, она настойчиво пыталась разрекламировать, и продать ему крутой смартфон, стоимостью более 50 тысяч рублей. Мужчина сначала вежливо отказался, а когда пассажирка продолжала настаивать на покупке гаджета, заподозрил неладное. Когда высаживал клиентку, прямо спросил: «Не ворованный ли телефон?». Женщина возмутилась, расплатилась, и вышла.

Сразу после этого таксист взял свой смартфон, нет, для того, чтобы выбрать следующего пассажира, а для того, чтобы позвонить в полицию. Он сообщил приметы подозрительной дамы, и уже через несколько минут прибывший наряд задержал ее в том же районе, где ее высадил водитель. Она как раз зашла в ломбард и пыталась заложить телефон там.

- 22-летнюю девушку, которая оказалась жительницей Тарбагатайского района, доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. – Предположения водителя такси подтвердились. Она похитила сотовый телефон из гостиницы в Октябрьском районе Улан-Удэ. Пока ехала в ломбард, успела провести несколько транзакций с карты, привязанной к телефону, переведя себе на счет около 2 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ну а краденный смартфон уже вернулся к своему законному владельцу. Поощрят ли неравнодушного таксиста за его бдительность, пока неизвестно. Зато понятно одно, владелец гаджета, в случае необходимости, наверняка будет ездить на такси только с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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