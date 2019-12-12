Плата за прогулки на Байкале: сколько стоит выйти на лед Малого моря

Побывать зимой на Байкале, погулять по узорному льду, покататься на коньках или упряжках хаски – мечта многих россиян и иностранцев. И это факт! Жемчужина Сибири уже который год подряд входит в топ самых популярных направлений для проведения новогодних каникул. Посещают более 1,5 млн человек в год, причем около 300 тысяч – жители других государств. И вот еще одна цифра: в январе-феврале 2019 года поток иностранцев составил более 50 тысяч человек, это в два раза больше, чем ранее!

Вот только теперь за возможность сделать селфи на льду Байкала придется заплатить. Почему? Потому что пролив входит в территорию Прибайкальского национального парка. И прежде, чем выйти на особо охраняемую природную территорию, необходимо получить специальное разрешение. Стоит оно, признаться, совсем недорого: 50 рублей для жителей Иркутской области и 100 рублей для гостей из других регионов. Только потом можно спокойно пешком гулять по льду Малого моря, кататься на катерах на воздушной подушке или рассекать на коньках и собачьих упряжках. Пока что, конечно, рановато бродить по байкальскому льду – слишком уж он тонкий и рыхлый. Но ближе к Новому году поверхность озера замерзнет.

- Когда лед окончательно встанет, проложим 160-километровый маршрут от Куркутской бухты до метеостанции Узуры на Малом море, - комментирует начальник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова. - Возможно, даже организуем точки, где туристы смогут отдохнуть и погреться.

Ну а для автомобилей, снегоходов и квадроциклов откроется официальная ледовая переправа. Ездить без разрешения рискованно. С января нарушителей на Малом море будут ловить не только спасатели, но и госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Разговор с «нелегалами» короткий: нет разрешения – штраф. Раскошелиться придется на 3-4 тысячи рублей.

Кстати, это не единственное новшество в плате за отдых на Байкале. Напомним, еще в августе для туристов подорожали прогулки по северу острова Ольхон - от поселка Хужир до мыса Хобой и обратно, включая посещение Прибайкальского национального парка. Если раньше это стоило 100 рублей, то теперь 300. Специалисты пояснили, что деньги пойдут на благоустройство 100-километрового маршрута.

КОНКРЕТНО

Как получить разрешение

Сначала нужно зарегистрироваться в МЧС (можно сделать это онлайн на сайте ведомства), затем обратиться в «Заповедное Прибайкалье» и оплатить нужную сумму. Готовый документ специалисты выдадут в Иркутске по адресу улица Байкальская, 291Б, в лесничествах или по электронной почте. Подробности - на сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».