Избил младенца ведром по голове: сибиряк едва не убил 8-месячного сына

- Помогите! Спасите от изверга! - жуткие женские крики всполошили жителей общежития в Улан-Удэ вечером 10 декабря. Выбежали в коридор, а там - выпившая соседка с младенцем на руках. Кроха в голос ревет, на голове у него - кровь.

- Надо вызывать скорую! - в ужасе сообразили сибиряки.

В больнице женщина сквозь слезы рассказала, что ее вместе с сыном избил собственный муж. В тот вечер супруги устроили застолье с выпивкой. Для них, увы, это не в первой - из-за алкоголизма родителей новорожденного летом уже забирали в приют, но потом снова вернули домой. И вот беда - пьяный отец повздорил с женой, набросился на нее и сына, и крепко избил их... пластиковым ведром! Восьмимесячному мальчонке "прилетело" как минимум пять раз по крошечной голове и груди.

- Отец ребенка задержали дома, в комнате общежития, - рассказали в СУ СКР по Бурятии. - 44-летний мужчина свою вину признал, рассказал все в подробностях. Следователи завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Сибиряку уже предъявили обвинение, а вскоре, очевидно, заключат под стражу.

Малыш с травмами головы сейчас лежит в больнице. Когда он выздоровеет, то, скорее всего, отправится в детдом - отца и мать наверняка лишат родительских прав.

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