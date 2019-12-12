Елочные базары откроются в Иркутске 14 декабря

Новый год уже совсем близко, самое время создавать себе праздничное настроение. А какой самый главный символ праздника? Конечно, елка! Стройная, нарядная и непременно с хвойным ароматом, совсем как в детстве. Покупать живых лесных красавиц можно уже с 14 декабря. В разных районах Иркутска откроются сразу 26 елочных базаров.

- В этот же день в городе начнется операция «Ель», все хвойные деревья на улицах, в парках и скверах обрабатывают особым химическим составом, - рассказывают в администрации Иркутска. - Для человека он безвреден, но в тепле издает очень резкий и неприятный запах. Это делается специально, чтобы лесных красавиц не рубили нелегально. А вот те деревья, что будут продаваться на базарах, срублены законно, у продавцов есть сертификаты.

Во сколько обойдется символ Нового года? Маленькая, метровая – в 400 рублей, полутораметровая – примерно в 1000 рублей, а двухметровая, под потолок – в 2000. Если хочется разнообразия, рассмотрите сосну. А еще для украшения дома отлично подойдут еловые веточки. «Букетик» вам отдадут рублей за 300. Из них и рождественский венок на дверь можно смастерить, и просто поставить в вазу и украсить шариками. Конечно, легче всего забежать в любой супермаркет и обзавестись искусственной красавицей: цена на самые маленькие, настольные елочки – всего лишь от 180 рублей. Но как в Новый год - и без волшебного аромата хвои по всему дому?

А еще плюс настоящей елочки – после январских праздников ее можно будет отдать в Иркутский зоосад или зоогалерею. Для животных ветки и иголки – источник витаминов. То-то козочки и косули обрадуются зимнему лакомству! Обычно деревья принимают до самой весны, ведь у многих они стоят долго.

- Живую елочку желательно поставить дома в ведро с песком, каждый день поливать и сбрызгивать веточки из пульверизатора, - советуют специалисты. - А еще можно «поить» деревце водичкой, куда добавлена таблетка аспирина и пара ложек сахара. Тогда иголки долго не осыплются.

Итак, ярмарки открыты каждый день с 8 до 20 часов, и 31 декабря тоже. Удобно для трудоголиков: даже если на работе под конец года - завал, все равно выкроите часок в канун Нового года и успеете купить символ праздника. Тем более, продаваться они будут по всему Иркутску.

КОНКРЕТНО

Где купить новогоднюю елочку

Правобережный округ:

улица Баррикад, ост. «Братская», в районе дома №185

ул. Радищева, ост. «Северная»

ул. Рабочего Штаба, у дома №62;

ул. Тимирязева, ост. «Музей Декабристов»

ул. Урожайная, ост. «Копай»

ул. Шевцова, ост. «Город Мастеров», у д. №4.

Октябрьский округ:

ул. Байкальская, в районе д. № 209а;

ул. Волжская, у д. № 3; ул. Депутатская, у д. №14

Свердловский округ:

ул. Академическая, у дома № 2а

ул. Лермонтова, ост. «Жуковского»

мкр. Первомайский, у д. № 62

мкр. Университетский, район въезда в микрорайон, по направлению из центра города;

мкр. Юбилейный, у д. №42;

бул. Рябикова, в районе здания № 5б;

ул. Маяковского, в районе д. № 5;

ул. Лермонтова, в районе ост. «Академгородок»;

ул. Терешковой, в районе здания № 23;

мкр. Ершовский, в районе ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ:

ул. Розы Люксембург, ост. «Автостанция»

ул. Шишкина, у д. №9

ул. Воровского, в районе д. № 10/1

ул. Муравьева, в районе здания №17

ул. Тельмана, в районе дома № 38

ул. Ярославского, ост. «7-й микрорайон»,

ул. Розы Люксембург, ост. «Школьная».