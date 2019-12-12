2019-12-12T17:08:59+03:00
Политика

Биография губернатора Иркутской области Сергея Левченко

Детские мечты, образование и политическая деятельность: биография Сергея Левченко, губернатора Иркутской области в 2015-2019 годах
Любовь АРБАТСКАЯ
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Биография Сергея Левченко. Фото: сайт правительства Иркутской области.Биография Сергея Левченко. Фото: сайт правительства Иркутской области.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 12 декабря подал в отставку, об этом стало известно «Комсомольской правде» в Иркутске. Однако на данный момент эта новость официально не подтверждена. «Комсомолка» подготовила информацию о биографии губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Сергей Георгиевич Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 23 года получил профессию инженера-строителя, окончив факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института имени В.М. Куйбышева, и устроился мастером в Красноярское строительно-монтажное управление треста «Сибстальконструкция», затем его назначили прорабом и начальником участка. Спустя шесть лет возглавил Ангарское строительно-монтажное управление треста «Красноярскстальконструкция». В должности начальника проработал пять лет.

В 34 года Сергей Левченко стал депутатом Юго-Западного района совета народных депутатов Ангарского городского совета народных депутатов, также был председателем Юго-Западного райисполкома Ангарска с 1987 по 1989 годы. Спустя год стал вторым секретарем, а еще через пару лет - первым секретарем Ангарского горкома КПСС. С 1988 по 1991 год - народный избранник Ангарского городского совета народных депутатов.

В 1993 году 40-летний Сергей Левченко освоил специальность «Менеджмент» на факультете экономики и управления Российской Академии управления при Правительстве РФ. Стал первым секретарем Иркутского областного отделения Компартии РФ и занимает эту должность до настоящего времени.

Спустя год стал депутатом Заксобрания Иркутской области первого созыва. В 1997 году выдвигался на пост губернатора региона, но проиграл Борису Говорину.

А с 1999 по 2003 год Сергей Левченко – уже депутат Госдумы Федерального Собрания РФ третьего созыва, член Комитета по энергетике, транспорту и связи. В 2001 году второй раз баллотировался на должность главы Иркутской области, и вновь уступил Говорину с небольшим отрывом.

Следующие четыре года он вновь являлся депутатом Заксобрания Иркутской области, где возглавлял Комиссию по контрольной деятельности. Далее, с 2007 года, снова был депутатом Госдумы ФС РФ пятого созыва, членом Комитета по энергетике, а с 2011 года - шестого созыва, но уже в роли зампредседателя Комитета по энергетике. В тот же год его кандидатура звучала, как одна из возможных кандидатов от Коммунистической партии на выборах президента в 2012 году.

В 2014 году награжден благодарностью президента России. В 2015 году Сергей Левченко одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. В мае 2017 года снова избран членом ЦК КПРФ, а затем - членом Президиума ЦК КПРФ.

Сергей Левченко женат, у него двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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