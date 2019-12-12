2019-12-12T18:28:33+03:00
Общество

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко: как политик стал главой Иркутской области

Экс-глава Иркутской области Сергей Левченко участвовал в выборах губернатора региона в 1997, 2001 и 2017 годах
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко: как политик стал главой Иркутской области.Губернатор Иркутской области Сергей Левченко: как политик стал главой Иркутской области.
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Молодой строитель Сергей Левченко, выпускник новосибирского инженерно-строительного института, приехал в Иркутскую область из Красноярска в 1982 году. Он стал начальником Ангарского СМУ треста "Красноярскстальконструкция" и довольно быстро стал заниматься партийной работой. С 1988 года - второй, с 1990 года - первый секретарь Ангарского городского комитета КПСС.

В 1993 году он возглавил Иркутский обком КПРФ и все эти годы активно участвовал в политической жизни региона. Трижды Сергей Левченко баллотировался на пост губернатора Иркутской области и каждый раз находил поддержку населения.

Первый раз Сергей Левченко был выдвинут на этот пост в 1997 году Народно-патриотическим союзом России. Тогда, в конце 90-х, победу, набрав 50, 32% голосов, одержал Борис Александрович Говорин, который до этого был мэром Иркутска. За Сергея Левченко проголосовали 18, 82%.

Вплоть до последующих выборов в Иркутской области Сергей Левченко был депутат Государственной думы РФ III созыва по федеральному списку КПРФ. В Думе он входил в агропромышленную депутатскую группу, был членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

На следующих выборах губернатора региона, в 2001 году, Борис Говорин снова встретился с Сергеем Левченко в губернаторской гонке. Но уже на других позициях. По итогам голосования Сергей Георгиевич набрал 23,93% голосов и вышел во второй тур. Проиграл он на выборах 19 августа 2001 г. Борису Говорину с результатом 45,26% против 47,63%.

Политическая карьера Сергея Левченко продолжалась. Как депутат сначала депутатом сначала Законодательного собрания Иркутской области IV созыва, а потом, почти десять лет, с 2007 по 2015 гг. Государственной думы РФ V и VI созывов, член фракции КПРФ, он много сделал для региона.

Со 2 октября 2015 года по 12 декабря 2019 года Сергей Георгиевич Левченко - губернатор Иркутской области. На выборы он шел как кандидат от КПРФ. В первом туре он получил 36,61% голосов избирателей и вышел во второй тур вместе с Сергеем Ерощенко, который был действующим губернатором предыдущие четыре года (набрал 49,60%). А во втором туре получил 56,39% голосов избирателей, опередив Сергея Ерощенко почти на 5%.

После победы он отказался от мандата депутата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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