Как лидер КНДР Ким Чен Ир посетил Мавзолей В.И. Ленина

4 августа 2001 года. В Москве, на Красной площади, произошла сенсация:

лидер КНДР Ким Чен Ир посетил Мавзолей В.И. Ленина.

В советские времена Красная площадь с Мавзолеем В.И. Ленина считалась святыней как в Советском Союзе, так и для мировой революции. Главы партий и государств социалистических стран во время своих визитов в СССР, как правило, посещали Мавзолей В.И. Ленина и отдавали почести великому вождю международного рабочего класса, основателю КПСС и Советского государства. Это стало своего рода моральной традицией.

Однако с развалом Советского Союза эта традиция исчезла. Допускались открытые нападки, клевета на Ленина, ходили версии о снесении Мавзолея.

В такой обостренной ситуации сопровождающие лидера КНДР Ким Чен Ир работники не могли не опасаться за его намерение посетить этот Мавзолей.

Однако он сказал: «В дни своего пребывания мне хотелось бы обязательно посетить Мавзолей В.И. Ленина. Я хотел бы побывать там из чувства морального долга подлинного революционера перед вождем. Если кто-то намеревается обвинить меня в посещении Мавзолея В.И. Ленина, то он, кем бы он ни был, сам покажет себя несведущим в моральном долге, подлым человеком. Жемчужная бусина блестит и в грязи. Если мы с полным достоинством посетим Мавзолей В.И. Ленина в то самое время, когда мавзолей вождя мирового рабочего класса становится предметом шельмования и оскорбления со стороны ренегатов революции, то люди ясно поймут, каково высокое чувство морального долга у настоящего революционера».

Он также решительно заявил: «Что ни говори, а нам следует посетить Мавзолей Ленина, как-то было запланировано».

Кортеж легковых машин подъехал к Красной площади, где покоится Ленин. Работники, сопровождающие Ким Чен Ира, не могли не удивляться. Российская сторона, даже до утра не информировавшая о форме посещения Мавзолея Ленина, как оказалось, уже закончила подготовку к встрече с высоким гостем из КНДР. Там выстроился и почетный караул. Кстати, за минувшие более десяти лет ни один из лидеров партий и государств не посетил Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Бесследно исчез и Пост № 1 почетного караула, площадь осталась пустой. Но в тот день на ней царила атмосфера проведения торжественного мероприятия.

Ким Чен Ир, ступая по булыжной мостовой, залитой яркими лучами летнего солнца, медленно подходил к Мавзолею В.И. Ленина. Впереди чеканным шагом шли молодые российские воины с венком, подготовленным Ким Чен Иром.

Да, расстояние было коротко – всего несколько шагов, но корреспонденты из России и многих стран мира действовали динамично, чтобы не упустить ни одного мгновения. Когда воины, опустив венок, отошли на шаг в сторону, Ким Чен Ир пошел вперед к венку и поправил ленту с подписью «В.И. Ленину. Ким Чен Ир».

Потом было молчаливое воздание чести.

Информация о посещении Ким Чен Иром Мавзолея В.И. Ленина потрясла мировую общественность: «4 августа Мавзолей В.И. Ленина, опозоренный до этого всякими реакционерами в истории, встретил своего спасителя. Посещение Ким Чен Иром Мавзолея В.И. Ленина было выражением его дерзаний, что придало революционерам всего мира, борцам за социализм, неисчерпаемые силы и смелость. Это историческое событие вселяет в сердца людей веру в ту истину, что социалистическое движение непременно восторжествует, если его приверженцы будут следовать за товарищем Ким Чен Иром»; «Руководитель дела социализма XXI века отдал высокую честь тому, кто положил начало дела социализма XX века – это является потрясающим событием, продемонстрировавшим людям высочайшее чувство морального долга у товарища Ким Чен Ира как вождя, ведущего дело осуществления самостоятельности во всех странах мира».

Материалы и фото предоставлены КНДР.