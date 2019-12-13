Дороги Иркутской области обновляются

В 2019 году в Иркутской области подведомственным Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приведено в нормативное состояние 280 км федеральных дорог, в том числе 176 км отремонтировано.

В течение сезона дорожно-подрядные организации укладывали асфальт, занимались укреплением кюветов и обочин, установкой осветительных приборов, дорожных знаков и барьерных ограждений, благоустройством остановок транспорта. Наибольший объем ремонта пришелся на трассу «Сибирь», где обновили семь участков протяженностью порядка 70 км. При этом впервые на федеральных дорогах региона использовали особо прочный полимерно-дисперсно-армированный асфальтобетон.

Также в нормативное состояние привели 196 искусственных сооружений - 8 мостов и водопропускные трубы.

Фото предоставлены пресс-службой

Знаковым событием этого года стало начало строительства нового участка трассы Р-255 в обход Усолья-Сибирского. Работ такого масштаба на федеральных дорогах не было, наверное, уже более десяти лет.

Новая четырехполосная автомобильная трасса протяженностью 43 км с путепроводами, эстакадами, мостами, транспортными развязками и надземными пешеходными переходами должна появиться в течение пяти лет. Дорога будет отвечать всем современным требованиям.

В настоящее время идет подготовка территории строительства, начато устройство одной из шести транспортных развязок.

Объект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный Правительством РФ.

На автодороге Р-255 «Сибирь» разворачивается еще один объект строительства: на участке с 1524-го по 1537-й км в Куйтунском районе предусмотрен обход двух населенных пунктов и ликвидация проблемного дорожного переезда в районе села Тулюшка. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Также на финишную прямую вышло строительство дороги Р-258 «Байкал» на участке с 47-го по 56-й км, в рамках которого ликвидируется опасный горный серпантин. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 30 сентября 2020 года.

В 2019 году в планомерную работу Упрдор «Прибайкалье» коррективы внесло наводнение, от которого больше всего пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы Иркутской области.

Фото предоставлены пресс-службой

В Нижнеудинске специалистам предприятия удалось отстоять два моста. В целях предотвращения подмыва сооружений вовремя была проведена отсыпка скальным грунтом. Работы велись круглосуточно.

В Тулуне стихия разгулялась сильнее. Федеральная трасса встала на несколько суток. Тем не менее восстановить движение удалось в кратчайшие сроки. В первую очередь специалисты обеспечили возможность движения по мосту через реку Азейка, чтобы гуманитарные грузы можно было доставить в пострадавший город. Большой объем работ был связан с очисткой моста через реку Ия, к которому течением прибило множество унесенных водой домов и других построек.

К настоящему времени все работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на федеральных дорогах завершены, мосты и другие объекты восстановлены. Специалисты Упрдор «Прибайкалье» в рамках ЧС показали себя с лучшей стороны - выполнили необходимые работы оперативно и качественно.

Сейчас федеральные дорожники Управления автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск занимаются подготовкой к новому сезону. В 2020-м ремонтные работы развернутся на 40 объектах, 15 из них перейдут с 2019 года. Кроме того, существует ряд перспективных объектов нового строительства.

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