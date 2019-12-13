2019-12-13T05:46:25+03:00
Общество

Горячие подарки на Новый год в Иркутске: игрушки для взрослых

Необычные гаджеты и свечи для массажа – выбираем презенты на любой вкус
Снежанна БЕЛОВА
Поделиться:
Горячие подарки на Новый год в Иркутске: игрушки для взрослыхГорячие подарки на Новый год в Иркутске: игрушки для взрослых
Изменить размер текста:

Новый год на носу, пора выбирать подарки! Косметика или украшения для девушек - презент, конечно, приятный, но хочется чего-то необычного.

В самую волшебную ночь в году и подарки должны быть особенными, а еще лучше, горячими. Как-то ведь надо согреваться зимними ночами!

Итак, начнем с елочки. Нет, речь не о той, что украшена гирляндами и новогодними шарами, а более интересной. Вручите ненаглядной силиконовую, стеклянную или пластиковую «елочку» розового цвета, которая поместится в прикроватной тумбочке и будет радовать вас и вашу вторую половинку круглый год. Ну а что, и для здоровья полезно, и разнообразие в жизни.

Кто сказал, что на Новый год игрушки дарят только детям? Вот, например, маленький милый зайка! В ушках и брюшке у него - крохотные вибро-моторчики. Девушки будут в восторге!

Еще одна игрушка для взрослых девочек - прибор Womanizer. Нежными всасывающими движениями он доставит своей владелице невероятное удовольствие. Да и красотой порадует – есть модели, когда медицинский силикон украшен кристаллами Сваровски!

Ну и гаджеты, конечно, тоже бывают горячими. Причем в прямом смысле слова - потому что с подогревом!

Например, серия вибромассажеров Moy Toy: можно собрать роскошную коллекцию разнообразнейших эротических девайсов различной направленности.

Или массажер Magic Wand с целым набором насадок. Обычный массаж спины может перерасти в нечто более чувственное…

И, конечно же, ни с чем не сравнить массаж, сделанный руками любимого! Для этого есть особенные свечи. Стоит только зажечь, как они, источая нежнейший аромат, превратятся в массажное масло с возбуждающим эффектом. В составе масла жожоба, дерева ши, а еще оливковое и кокосовое. Такой вечер для влюбленных точно закончится страстной ночью!

Хотите выбрать горячие новогодние подарки, от которых вдохновится даже Дед Мороз и растает самая холодная Снегурочка? Добро пожаловать в сеть магазинов укрепления здоровья и семьи «Основной инстинкт» – в них вы найдете презенты на любой вкус!

Комфортный шопинг, круглосуточная доставка и полная гарантия качества!

Телефон единой справочной: (3952) 74-06-37

Магазины интимной культуры «КЕКС», «Взрослый мир», «Пикантные штучки», «Основной инстинкт», «Аккумуляторы любви», «1000 и одна ночь любви» приглашают вас за подарками для себя и своих любимых!

Адреса всех магазинов сети вы можете найти на сайте

http://sex-shop38.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
Новости 24
Незаконный рынок снесут на улице Баумана в Иркутске
Бюджет Иркутской области на три года принят
Школьники, достигшие 18 лет, из многодетных и малоимущих семей будут питаться бесплатно
«Ваша карта заблокирована»: аферисты украли у сибирячки больше 40 тысяч рублей
Охота на "крупного зверя": в Иркутской области участковый выследил в тайге убийцу
Контрабанда на 16 млн рублей: пиломатериалы из Иркутской области везли в Китай, Таджикистан и Узбекистан
Иркутянин пытался дать взятку сотруднику ДПС
Ущерб 2, 5 млн рублей: банду «черных» лесорубов поместили под стражу
Прогноз погоды на 13 декабря в Иркутске: днем без осадков
МЧС проверяет эффективность использования выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области
В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области работают мобильные группы
Движение по улице Пролетарская в Иркутске будет закрыто с 13 по 16 декабря
"Это не шутки, устроим секс в маршрутке": в Бурятии парочка предалась любви прямо в салоне автобуса
40 вопросов рассмотрят на сессии Заксобрания Иркутской области 13 декабря
Иркутский адвокат задержан за мошенничество на 2 миллиона рублей
МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G
Подведены итоги работы ведущих российских брокерских компаний за 9 месяцев
Закон о бесплатном питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей рекомендован к принятию
Девять тысяч за одну сигарету: сибиряк пытался подкупить полицейского, который поймал его за курением в поезде
Банду наркоторговцев, перевозившую 20 килограммов запрещенных веществ, задержали в Иркутской области
Машину взял, но вернуть не обещал: сибиряк угнал автомобиль друга, разбил его, а потом сбежал
Боец иркутского СОБРа стал чемпионом мира по армлифтингу
Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан
В Иркутской области с территории Усольехимпрома вывозят опасные отходы
За кражу телефона у клиента, менеджер гипермаркета из Зимы получил 100 часов обязательных работ
Прогноз погоды на 12 декабря в Иркутске: днем до -5