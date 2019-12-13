Горячие подарки на Новый год в Иркутске: игрушки для взрослых

Новый год на носу, пора выбирать подарки! Косметика или украшения для девушек - презент, конечно, приятный, но хочется чего-то необычного.

В самую волшебную ночь в году и подарки должны быть особенными, а еще лучше, горячими. Как-то ведь надо согреваться зимними ночами!

Итак, начнем с елочки. Нет, речь не о той, что украшена гирляндами и новогодними шарами, а более интересной. Вручите ненаглядной силиконовую, стеклянную или пластиковую «елочку» розового цвета, которая поместится в прикроватной тумбочке и будет радовать вас и вашу вторую половинку круглый год. Ну а что, и для здоровья полезно, и разнообразие в жизни.

Кто сказал, что на Новый год игрушки дарят только детям? Вот, например, маленький милый зайка! В ушках и брюшке у него - крохотные вибро-моторчики. Девушки будут в восторге!

Еще одна игрушка для взрослых девочек - прибор Womanizer. Нежными всасывающими движениями он доставит своей владелице невероятное удовольствие. Да и красотой порадует – есть модели, когда медицинский силикон украшен кристаллами Сваровски!

Ну и гаджеты, конечно, тоже бывают горячими. Причем в прямом смысле слова - потому что с подогревом!

Например, серия вибромассажеров Moy Toy: можно собрать роскошную коллекцию разнообразнейших эротических девайсов различной направленности.

Или массажер Magic Wand с целым набором насадок. Обычный массаж спины может перерасти в нечто более чувственное…

И, конечно же, ни с чем не сравнить массаж, сделанный руками любимого! Для этого есть особенные свечи. Стоит только зажечь, как они, источая нежнейший аромат, превратятся в массажное масло с возбуждающим эффектом. В составе масла жожоба, дерева ши, а еще оливковое и кокосовое. Такой вечер для влюбленных точно закончится страстной ночью!

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