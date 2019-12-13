2019-12-13T08:16:24+03:00
Общество

В ожидании туристов: сибиряки подметают лед на Малом море

Забавную фотографию, как парень с веником "наводит порядок" на льду, обсуждают в соцсетях
Любовь АРБАТСКАЯ
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В ожидании туристов: сибиряки подметают лед на Малом море. Фото: Наталья Бенчарова.В ожидании туристов: сибиряки подметают лед на Малом море. Фото: Наталья Бенчарова.
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На Байкале уже крепнет узорчатый лед, скоро в соцсетях появятся фотографии туристов, удивленных этой красотой. На Новый год уже многие запланировали отдых на озере, ну а местные решили по-своему подготовиться к наплыву путешественников. Жители Ольхона веником подметают лед на Малом море! Да, именно так. Необычная фотография, как парень убирает снег с поверхности залива, появилась в аккаунте сибирячки Натальи Бенчаровой в Фэйсбуке.

- Вот как делается тот самый знаменитый прозрачный лед, - шутят в комментариях. - Пару дней будет чистенько, а потом опять подметать.

Вспоминают даже цитаты из фильмов, например:

"Поедешь в Сибирь снег убирать", - "Весь?" - "В Сибири снега много".

Да уж, не просто ледяную гладь на Байкале поддерживать в идеальном виде. Обязательно снова припорошит снежком. Но кто знает - может, местным жителям только в радость заботиться о красоте озера.

Напомним, что гулять по льду залива Малого моря, кататься на коньках, собачьих упряжках и катерах на воздушной подушке - удовольствие платное. Поскольку эта территория относится к Прибайкальскому национальному парку, разрешение на прогулки там стоит 50 рублей для жителей Иркутской области и 100 рублей - для остальных туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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