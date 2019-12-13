Как определить поддельный алкоголь: в топе контрафактных напитков Иркутска водка и вино

До новогодней ночи осталось чуть более двух недель. А это значит, что именно в ближайшие дни в стране резко возрастут продажи алкоголя. Об этом говорит статистика. Например, в прошлом году шампанское, водка, вино, виски и, как ни странно, пиво буквально текли с прилавков с середины до конца декабря на 30% чаще. И неудивительно, что именно эти напитки пользуются особой популярностью у бутлегеров. Шанс приобрести некачественное спиртное сейчас резко возрастает. Так что у иркутских экспертов начались горячительные деньки.

- Топ-рейтинг поддельного алкоголя в нашем регионе ожидаемо возглавляет водка, - рассказывает начальник отдела экспертиз материалов, веществ и изделий экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Рандина. - В 2019-м из 250 бутылок, которые попадают к нам на экспертизу, 150 являются контрафактом. Немного отстает от беленькой вино. Но не то, которое разлито в индивидуальные стеклянные бутылки, а то, которое продается в больших пластиковых канистрах. Все эти «вина» состоят из синтетических материалов. Затем идет коньяк и виски. А вот шампанское, как ни странно, почти не подделывают. За 25 лет службы единственный раз крупную партию поддельного шампанского в Иркутске изымали в конце 90-х годов.

Людмила Рандина показывает, как надо проверять водку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГДЕ ПОКУПАТЬ СПИРТНОЕ И КАК САМОМУ РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ

Как же распознать подделку или некачественный алкоголь? Первое, что приходит в голову, когда мы подходим к прилавку со спиртным, – обратить внимание на этикетку. Она должна быть ровно и плотно приклеена к стеклу, без складок и морщин. Ну и, конечно, нужно внимательно изучить акцизную марку. Но здесь эксперты спешат разочаровать. Определить на глазок даже мелкий неровный штришок, по их словам, сможет только специалист. Зато можно скачать на смартфон мобильное приложение от Росалкогольрегулирования, которое позволяет определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система). Сканируем акцизную марку, и программа сразу выдаст, находится бутылка в нелегальном обороте или нет.

- Покупать спиртное мы всегда советуем в специализированных алкомаркетах, - говорит Людмила Рандина. - Все-таки крупные торговые сети дорожат своей репутацией, и оттуда подделок почти не поступает. Чаще всего контрафакт изымается из обычных ларьков.

Вино, виски, шампанское или коньяк можно проверить, размешав их с содой и водой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проверить качество спиртного можно самому в домашних условиях, причем самыми простыми способами.

- Начнем с водки, - берет в руки пол-литра беленькой Людмила Рандина. - Подойдите к окну, переверните бутылку и посмотрите ее на просвет. Если там плавает осадок, мелкие примеси или вода мутная, то водка произведена кустарно.

Правда, осадок и примеси большой вред здоровью вряд ли принесут. Если, конечно, вместо этилового спирта не подмешан метанол, как это было в случае с «Боярышником» в конце 2016 года, когда погибли 77 иркутян.

Вино, шампанское, виски и даже коньяк дома можно проверить одним общим способом: в рюмку или стакан насыпаем несколько чайных ложек соды, заливаем водой и размешиваем. Затем в раствор наливаем несколько капель напитка и ждем пару секунд. Если смесь резко потемнеет - алкоголь качественный; если останется светлой – значит, там есть синтетические красители. А вот наличие метанола в бутылке дома, увы, не выявишь. Только в лаборатории. Ведь на запах он абсолютно такой же, как этиловый спирт. Кстати, после трагедии 2016-го метанол по-прежнему продолжают выявлять в омывайках. Некоторым автомобилистам даже может стать плохо от одного запаха.

Тот образец, который заметно потемнел является качественнымФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПИВО В РАЗЛИВНЫХ МАГАЗИНАХ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ПИВУ

Вы удивитесь, но, согласно недавнему исследованию, выяснилось, что самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является вовсе не шампанское (2-е место) и вино (3-е место), а… пиво.

- Оно редко приходит к нам на исследования, - говорит Людмила Рандина. - Но хочу сказать, все то, что мы исследовали из таких пивнушек, к пиву не имеет никакого отношения. Это искусственно сделанный пивной напиток. В его составе вместо хмеля этиловый спирт и синтетические добавки из красителей и ароматизаторов.

ЧЕМ ЗАПИВАТЬ И ЗАКУСЫВАТЬ

А что же на новогодних столах стоит у самих экспертов и что они советуют пить россиянам, чтобы не провести праздники с головной болью или вовсе не оказаться в инфекционке?

- Мы советуем шампанское, - говорит Людмила Рандина. - Но только ни в коем случае за 100 - 150 рублей. Не пожалейте и купите хорошие известные марки.

И по поводу закуски. Оказывается, определенных продуктов, которые помогут избежать, к примеру, похмелья, нет. А вот по поводу того, чем запивать алкоголь, мнения расходятся. Например, некоторые врачи считают, что нужно запивать спиртное простой водой.

- Я как химик скажу, что это вредно, - парирует Людмила Рандина. - Потому что когда мы разбавляем этанол водой, происходит химическая реакция, выделение тепла, что вредно для организма. А вообще, самый лучший способ не отравиться очень банален: просто нужно меньше пить.

В омывайках по-прежнему находят метанол, опасный для жизни человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Самые подделавыемые алкогольные напитки в Иркутской области

1. Водка

2. Вино

3. Коньяк, виски, ром.

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