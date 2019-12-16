Игорь Кобзев: Мы - должностные лица. Слова с делом не должны расходиться

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел оперативное совещание с участием членов правительства региона, силовых структур и общественных организаций. Основные вопросы были связаны с ликвидацией последствий наводнения, которое произошло в нескольких районах Приангарья летом этого года.

В выходные дни врио главы региона посетил пострадавшие территории. На совещании он заявил, что работа по восстановлению инфраструктуры идет с отставанием от запланированных сроков. Кроме того, наблюдается формальный подход к решению проблем людей, особенно в отдаленных населенных пунктах.

- По моему поручению будет создана рабочая группа по ликвидации последствий наводнения в наиболее пострадавших районах. Она отправится в Тулун, где расположится оперативный штаб правительства Иркутской области, - сообщил Игорь Кобзев.

Перед рабочей группой уже поставлены задачи. Это обеспечение прав граждан при получении всех видов социальной помощи, организация работы с людьми, уточнение и обновление реестра пострадавших, соблюдение социальных гарантий наименее защищенных слоев населения и другие.

- Во время поездки в затопленные летом этого года территории представители ОНФ пригласили меня к бабушке, которой больше 90 лет, - рассказал Игорь Кобзев. - Когда я с ней общался, понял, что есть определенные моменты, которые требуют индивидуального подхода и особого внимания.

Рабочая группа также должна будет контролировать ситуацию со строительством жилья и другой инфраструктуры. Пока, по словам врио губернатора, в этих вопросах наблюдается отставание от графика.

- Мы - должностные лица. У нас слова с делом не должны расходиться. Поэтому рабочей группе необходимо взять ситуацию под контроль, - заявил Игорь Кобзев.

Руководителю группы поручено докладывать о положении дел каждую неделю. Для сверки позиций в этот период в пострадавшие районы будет выезжать врио главы региона или кто-то из представителей правительства области.

Весь процесс ликвидации последствий паводка разделен на три этапа. Первый, включающий строительство жилья и других основных объектов, завершится к августу 2020 года. Второй и третий, соответственно, к августу 2021 и 2022 годов.

- Планируем, что в 2022-м последствия наводнения будут полностью ликвидированы, - отметил врио губернатора.

Он также сообщил, что новый состав правительства области будет сформирован до 20 декабря этого года. С каждым представителем кабинета министров состоятся индивидуальные беседы, после чего возможно заключение служебных контрактов на срок от трех до девяти месяцев. Но это не касается тех, к кому были какие-либо вопросы со стороны правоохранительных органов.

- Это моя принципиальная позиция, - заявил Игорь Кобзев.

В следующий понедельник, 23 декабря, на очередном оперативном совещании новый состав правительства Иркутской области будет озвучен.