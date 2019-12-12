2019-12-13T06:02:06+03:00
Общество

В Иркутской области начинающие фермеры получили гранты

Победителями признаны 16 участников из девяти районов региона
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подвели итоги конкурса на право получения гранта «Агростартап» на создание и развитие крестьянско- фермерского хозяйства. Конкурс проводится впервые в рамках реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На участие в конкурсе было подано 26 заявок из 13 районов области. Победителями признаны 16 участников из девяти территорий. Все они - начинающие фермеры, которые зарегистрировали свои КФХ в 2019 году. Представленные проекты ориентированы на мясное и молочное животноводство. Сумма гранта составляет до 2 млн рублей. Всего на поддержку агростартапов в этом году будет направлено 32 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Общие итоги агростартапов подведут через пять лет.

Также в рамках реализации нацпроекта в Иркутской области идет работа по финансированию развития сельхозкооперативов. Они могут возместить до 50% затрат, но не более 10 млн рублей, на приобретение сельхозтехники, оборудования для переработки сельхозпродукции, мобильных торговых объектов. На эти цели область уже направила 28 млн рублей, из федерального бюджета выделено дополнительно выделено 3,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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