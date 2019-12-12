Жители поселка Харик Куйтунского района будут пить качественную воду

Завершено строительство водовода в поселке Харик Куйтунского района Иркутской области. В эксплуатацию его введут после испытаний. Произойти это должно к Новому году. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, строительство велось в рамках нацпроекта «Экология» федеральной программы «Чистая вода». Целью проекта является модернизации систем водоснабжения малых и средних населенных пунктов.

Общая протяженность водовода составила 13,9 км. При строительстве использовались современные материалы, прошедшие проверку и тестирование. Это обеспечит долговечность и бесперебойную работу системы водоснабжения. Строительство завершено с опережением сроков.

Финансирование объекта велось за счет бюджетов все уровней. Общая стоимость составила 95,7 млн рублей , в том числе средства федерального бюджета – 91,8 млн рублей, областного – 3,8 млн рублей, местного – 118,3 тыс. рублей.