2019-12-13T08:16:24+03:00
Общество

Жители поселка Харик Куйтунского района будут пить качественную воду

Новый водовод введут в эксплуатацию к Новому году
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Завершено строительство водовода в поселке Харик Куйтунского района Иркутской области. В эксплуатацию его введут после испытаний. Произойти это должно к Новому году. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона, строительство велось в рамках нацпроекта «Экология» федеральной программы «Чистая вода». Целью проекта является модернизации систем водоснабжения малых и средних населенных пунктов.

Общая протяженность водовода составила 13,9 км. При строительстве использовались современные материалы, прошедшие проверку и тестирование. Это обеспечит долговечность и бесперебойную работу системы водоснабжения. Строительство завершено с опережением сроков.

Финансирование объекта велось за счет бюджетов все уровней. Общая стоимость составила 95,7 млн рублей , в том числе средства федерального бюджета – 91,8 млн рублей, областного – 3,8 млн рублей, местного – 118,3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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