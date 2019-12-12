Новый спорткомплекс откроется в селе Нагалык Баяндаевского района Иркутской области

Новый спортивный комплекс в селе Нагалык Баяндаевского района торжественно откроется 13 декабря. Объект начали строить в августе 2018 года. На эти цели из областного бюджета было выделено около 66 млн рублей.

Комплекс возведен на месте сгоревшего в 2013 году культурно-спортивного объекта. В течение почти шести лет дети занимались спортом в райцентре – селе Баяндай.

- Количество детей школьного возраста в селе Нагалык растет. Сейчас в местной школе учится 107 человек. Скоро у юных жителей населенного пункта появится возможность заниматься волейболом, баскетболом, настольным и большим теннисом, гимнастикой, шахматами, шашками, мини-футболом в комфортных условиях. В новом спортзале будут работать секции по стрельбе из лука, спортивному ориентированию и туризму. Здесь же будут проходить репетиции школьного фольклорного ансамбля и школьного танцевального коллектива, - отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

В спорткомплексе предусмотрены раздевалки и душевые. Во дворе размещена спортивная площадка.