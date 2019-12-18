Первый стык: иркутские нефтяники осваивают новое месторождение Восточной Сибири

Пусть морозы и пусть тревоги,

Пусть сугробы встают круты, Мы проложим пути-дороги По законам своей мечты.

Леонид Лучкин, 1968

Возможно, кому-то слова из ранее популярной песни «Ребята семидесятой широты» покажутся слишком громкими, не для нашего времени, но хочется заметить, что условия, в которых сегодня возводятся крупные промышленные объекты, остались прежними. И их нельзя назвать комфортными.

Мечты могут быть другими, вряд ли кто-то из наших современников мечтает об участии в большой стройке. Однако почему бы строительству трубопровода в далекой катангской тайге в районе, который относится к Крайнему Северу, не стать большим проектом? В Иркутской области можно легко пересчитать инвестиционные проекты подобного масштаба, и освоение Северо-Даниловского нефтегазоконденсатного месторождения (первого в новом, Даниловском кластере) станет одним из драйверов региональной экономики.

Зима 2019 года ознаменовалась важным событием в деятельности АО «Верхнечонскнефтегаз» на Северо-Даниловском месторождении. Началось строительство нефтепровода между Верхнечонским и Северо-Даниловским месторождениями, по которому нефть нового месторождения будет транспортироваться на имеющиеся объекты подготовки нефти и далее в систему магистральных трубопроводов.

Протяженность нефтепровода составит 93,2 км, диаметр труб - 426 мм. Пока их укладывают со стороны ВЧНГКМ, а зимой 2020 года строители пойдут навстречу - со стороны Северо-Даниловского, - рассказывает менеджер по развитию новых проектов Управления перспективного планирования АО «ВЧНГ» Алексей Зубарев.

ФОТО: Пресс-служба АО «Верхнечонскнефтегаз»

Труба будет пересекать две речки. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры и социальной ответственности НК «Роснефть» и ее дочерних предприятий, и для минимизации воздействия на окружающую среду строители применят современные технологии. На водных переходах трубопровод защитят специальным герметичным футляром из трубы диаметром 800 мм. Все работы через речки будут осуществляться в зимнее время, чтобы исключить внешнее воздействие на водотоки и не повлиять на биоразнообразие окружающей среды.

Уже на стадии проектирования инфраструктуры нового месторождения были учтены все основные критерии для выбора трасс линейных коммуникаций (к которым относятся и трубопроводы, и линии электропередачи, и автомобильная дорога): минимизация ущерба окружающей природной среде, коридорная прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по кратчайшим расстояниям, которые рассчитываются исходя из природных условий, а также условий безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Трубопровод будет уложен подземным способом. Для исключения оттаивания мерзлых грунтов проектом предусмотрено применение тепловой изоляции с защитой зоны сварных соединений термоусаживающимися манжетами и сегментами из того же материала, - отмечает Алексей Зубарев.

Для предотвращения эрозии почвы в траншеях в местах уклонов более трех градусов предусмотрена установка противоэрозионных полотенец из нетканого материала. После окончания монтажных и сварочных работ все сварные соединения будут проверены при помощи специальных приборов методом неразрушающего радиографического и ультразвукового контроля. Контроль качества монтажных работ осуществляет специальное подразделение компании -«РН-Стройконтроль». Перед пуском в эксплуатацию специалисты проведут испытания трубопровода, узлов линейных сооружений на прочность и герметичность. Вся полоса отвода участка будет рекультивирована после строительно-монтажных работ.

Особенностей возведения и эксплуатации трубопровода в условиях Крайнего Севера нет, за исключением применения трубы в заводской тепловой изоляции из пенополиуретанового утеплителя. Кроме того, в местах установки запорной арматуры будет использоваться электрообогрев надземных участков.

ФОТО: Пресс-служба АО «Верхнечонскнефтегаз»

В ходе реализации проектабудут применяться различные системы безопасности для контроля герметичности. Проект предусматривает систему обнаружения утечек, включающую в себя расходомеры жидкости в начале и конце трассы. Также в процессе эксплуатации будет производиться периодическая диагностика трубопровода с помощью ультразвуковых, электромагнитных приборов для обнаружения возможных дефектов и проверки целостности трубопровода. Для этих целей трубопровод оборудован камерами запуска и приема средств очистки и диагностики.

Всего на строительстве нефтепровода задействовано 190 человек, работающих вахтовым методом, и порядка 95 единиц спецтехники и оборудования.

В ВЧНГ сложное называют интересным

Рустем НАСРЕТДИНОВ, начальник управления капитального строительства:

- Темпы, с которыми мы начали работать, очень высокие. Думаю, если продолжим работать так же, то сможем реализовать проект в установленные даты. Строить - это всегда интересно, вдвойне интереснее, если это новое месторождение. Как мы сейчас заложим «кирпичик», так и будем полностью нести ответственность за возведение объектов. Сам рельеф месторождения, характеристики по-своему увлекательны. Суровый климат, заболоченные места, отсыпки, логистика - трудностей много, но мы стараемся преодолевать их. Да, в ВЧНГ сложное называют интересным.

Северо-Даниловское нефтегазоконденсатное месторождение находится на севере Иркутской области, открыто в 2011 году и является базовым месторождением в создании нового нефтедобывающего Даниловского кластера. Основная задача СДНГКМ - создание инфраструктуры для обеспечения месторождений-спутников.