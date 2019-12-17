Празднику быть: Компания En+ Group привезла в Тулун новогодние подарки

Пострадавшие от летнего паводка в Тулуне не остались без внимания перед главным праздником года. На днях компания En+ Group доставила в город 1060 новогодних подарков для взрослых и детей. Люди довольны: праздник в этом году у них состоится, несмотря ни на что…

В Тулун прибыли детские подарки со сладостями и новогодние продуктовые наборы . Их доставкой и распределением занимаются сотрудники En+. Более 500 сотрудников «Тулунугля» - компании, входящей в состав угольных активов группы, - пострадали во время паводка. Особое внимание уделено многодетным семьям, которые получают сразу по несколько больших коробок.

Новый год для всех

В наборах все, что нужно для того, чтобы встретить Новый год: конфеты, сыр, колбаса, чай, кофе, печенье, консервы, даже красная икра…

Тамара и Виктор Чиликины вместе работают на предприятии.

- Мы очень рады таким подаркам. Придут в новогодние праздники в гости дети и внуки - будем их угощать, - поделились они своими планами.

У Алексея Половинкина, машиниста бульдозера, две дочери. Младшая учится в 3-м классе, старшая – инвалид детства.

- Они, конечно, будут счастливы. В наборах много всего вкусного. Это настоящий сюрприз к Новому году, - говорит растроганный глава семьи.

Евгений Трофимов - помощник машиниста экскаватора. У него в семье трое детей. Для них он строил дом, который унесло во время наводнения. Сейчас купили квартиру.

- Хочу поблагодарить руководство предприятия и компании за оказанную помощь, а также поздравить всех с наступающим Новым годом. Подарки есть, значит, празднику быть, - отметил он.

Лето неравнодушия

С первых дней стихийного бедствия в Тулуне руководством En+ Group было принято решение создать оперативный штаб для оказания материальной и технической помощи пострадавшим от наводнения. Компания незамедлительно откликнулась на призыв местных властей о помощи и взяла на себя решение сразу нескольких задач.

- В первые часы после паводка в Тулуне не было ни питьевой, ни технической воды. Мы сразу организовали ее доставку в пункты временного размещения пострадавших, - рассказал заместитель директора по железнодорожному транспорту и пути «Тулунугля» Евгений Ефремов. - После наводнения многие наши сотрудники не вышли на работу. Мы стали обзванивали каждого, выяснять, у кого что случилось, чем можно помочь. Когда не могли дозвониться, выезжали домой. К счастью, все наши коллеги остались живы. Решали вопросы доставки людей к месту работы, выдавали им дополнительные комплекты спецодежды. Несмотря на ЧС, разрез не закрывался ни на минуту.

Предприятие помогло органам местной власти доставлять горожан из зон затопления к пунктам временного размещения на «вахтовках».

Главный инженер, председатель рабочих советов разреза «Тулунуголь» Роман Майоров рассказал, что компания также выделила городу автокраны, самосвалы и экскаваторы для разбора завалов и вывоза разрушенных домов. В первые дни была организована мобильная бригада по откачке воды. Также в кратчайшие сроки, за 2 недели, энергетики восстановили нарушенное паводком энергоснабжение в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском районах, подключив к электричеству дома десятков тысяч жителей области.

За время восстановительных работ было заменено более 30 км проводов на ЛЭП, восстановлено 104 воздушных линии электропередачи, смонтировано 18 полностью уничтоженных стихией трансформаторных подстанций. В целом 42 подстанции были восстановлены и введены в работу.

Помимо этого ,силами компании было организовано временное размещение пострадавших сотрудников и их семей в гостиницах Черемховского разреза – еще одного угольного предприятия группы. При содействии рабочих советов «Тулунугля» создавались народные дружины для защиты города от мародеров. После первой волны паводка основные усилия предприятия были направлены, конечно же, на поддержку людей.

Помощь пришла

На предприятии была оперативно создана комиссия, которая обходила дома пострадавших сотрудников и оценивала ущерб. Коллеги угольщиков по всей стране в первые же дни начали сбор помощи. Собирали и отправляли в Тулун все, чем могли помочь: одежду, предметы быта и гигиены, продукты. Среди предметов первой необходимости аптечки с самыми распространенными препаратами.

Детей тулунчан собирали в школу всей страной: из Москвы, Нижнего Новгорода, городов Иркутской области ребятам прислали 342 портфеля со всем необходимым.

В августе в город привезли и раздали пострадавшим сотрудникам «Тулунугля» 660 продуктовых наборов весом более 30 кг каждый. Затем пришла очередь мебели, бытовой техники, различных предметов утвари, теплых вещей и т.п. Работа штаба En+ не прекращалась ни на минуту.

Детей пострадавших работников компания отправила в оздоровительные лагеря Иркутской области. При этом желающим была предоставлена возможность отдыхать не один сезон. Дополнительную смену организовал лагерь «Звездный» под Ангарском. Также желающих матерей с детьми отправляли в санаторий «Электра» на Байкальском тракте.

С июля по сентябрь компания оплачивала пострадавшим от наводнения сотрудникам аренду жилья. Одну из корпоративных квартир предоставили водителю, у которого в семье 8 детей, включая двоих приемных. Сейчас он уже приобрел собственное жилье и продолжает работать на разрезе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group

- Беда, случившаяся с нашими коллегами в Иркутской области, не оставила равнодушным никого из сотрудников предприятий группы. Мы помогли и будем помогать восстанавливать разрушенное стихией хозяйство, налаживать нормальную жизнь на пострадавших территориях. Передаю благодарность всем, кто остался в Тулуне и продолжил свою работу, а также всем нашим коллегам, которые приняли активное участие в судьбе товарищей, оставшихся без всего самого необходимого в результате паводка.

ЦИФРЫ

1060 новогодних подарков прислала в Тулун компания En+ Group.

342 портфеля получили к 1 сентября тулунские школьники.

42 подстанции были восстановлены во время ликвидации последствий паводка.