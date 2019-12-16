А где вы встретите Новый год? Задайте вопрос в большой компании – услышите массу вариантов. Но чаще всего отмечать его горожане будут в семейном кругу. Это традиция. Дарить другу презенты и поздравлять с праздником. А какие подарки на Новый год 2020 в Иркутске приготовили? Дарим обычно косметику, парфюмерию, сувениры. «Комсомолка» решила узнать подробности.

Подарки на Новый год 2020 в Иркутске: выбираем с любовью

Тоже российская традиция. Можно экономить весь год и отказывать себе во многом – если есть нужда. Но накрыть обильный стол и подарить близким милые презенты – без этого никуда. Иначе ( и это все помнят!) сработает плохая примета. Если новый год плохо встретишь, то и проведешь его никак. А этого мы себе никак не пожелаем. Так что, выбирая подарки на Новый год 2020 в Иркутске, тратим столько, сколько только можем.

В среднем новогодний стол в Иркутске ( это мы уже подсчитывали) обойдется в сумму от 5 до 10 тысяч ( это по- среднему). И примерно столько же каждый потратит на бесчисленные подарки. Хотя, есть здесь свои скупердяи, которые совсем не дарят презентов ( и таких немало, каждый пятый). И широкие души, готовые потратить большие суммы – каждый десятый. А конкретнее? Изучаем, в какую группу вы попадаете.

Подарки на Новый год 2020 в Иркутске сложно выбрать, такой большой выбор.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Сколько денег тратим на подарки на Новый год 2020 в Иркутске?

- Одноклассники Вконтакте

До 1 тысячи 10% 3,9%

До 3 тысяч 23,1% 16%

До 5 тысяч 23,1% 21%

До 10 тысяч 11,5% 9%

Свыше 10 тысяч 1,5% 11%

Не знаю 3, 8% 12%

Не дарю 23,1% 22%

Новый год 2020 в Иркутске: выбираем подарки, лежим на диване, смотрим кино и планируем поездку в Таиланд

Скажите, положа руку на сердце, вы правда проводите все выходные на коньках и лыжах? Идете в многодневный турпоход или отправляетесь осматривать достопримечательности соседних городов?

Наверное, вы ответили честно. И тогда, как большая часть иркутян, в новогодние каникулы вы будете лежать дома на диване и смотреть любимые фильмы. Вылазки на природу, на шашлыки, на елку в сквере Кирова, в кино и на концерт это не отменяет.

Но! Вот данные от Яндекса, а от них некуда деться. В прошедший Новый год иркутяне помоложе не тратили время на приготовление еды, а заказывали ее онлайн. Новый тренд! В среднем за раз они платили за еду с доставкой 990 рублей.

Любители развлечений тоже получали все удовольствия разом прямо на дом. В начале 2019 года средний платеж сибиряков за музыку и кино в интернете составил 1030 рублей, за игры — 460 рублей.

Шопинг? Тоже онлайн. Хотя, если по – честному, и торговые центры были полны. Но вот интересный рейтинг предпочтений, составленный по покупкам иркутян. Если предположить, что и обычные предпраздничные « набеги» на магазины заканчивали так же, то после праздника деньги у всех все же на исходе. Но…шопинг греет душу и радует глаз. Плюс еще необходимо купить подарки на Новый год 2020 в Иркутске, даже если он уже настал.

Поэтому в топ -5 популярных товаров, которые мы с вами заказывали через интернет, вошли товары для дома (средний чек 4110 рублей), косметика и парфюмерия (3360 рублей), товары для хобби (2200 рублей) и только потом уже одежда и обувь ( 1500 рублей) и книги ( 410 рублей). Да, книгочеев у нас до сих пор много!

За билеты на концерты, в кино, театры и музеи сибиряки выложили в среднем по 1020 рублей. Отдохнули на славу. И…запланировали будущие путешествия. Средние платежи за билеты на самолеты и поезда составили 7900 и 1170 рублей соответственно. Кстати, и это тоже хороший подарок на Новый год 2020 в Иркутске

К слову сказать, не все в новогодние каникулы отдыхали. Кто-то подрабатывал, а кто-то тратил появившееся свободное время на учебу, дабы потом преуспеть в карьере. И это не пустые слова! В среднем каждый из нас заплатил за обучающие курсы по 2310 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иркутяне встретят праздник дома

После праздника – куда угодно. А бой курантов по телевизору надо прослушать в родном доме, среди близких. Чтобы поднять бокалы с шампанским и радостно зажечь фейерверки во дворе, приветствуя 2020.

Ровно так отметят праздник 73% читателей «Комсомолки», предпочитающих социальную сеть Вконтакте и 62, 9% тех, кто доверяет «Одноклассникам».

А что остальные? Тут вышел разнобой. Кто-то собрался в гости, кто-то на работу, кто-то в ресторан, кто-то – на заграничный курорт. Почему-то никто не выбрал в качестве варианта местные турбазы, наверное, поедут туда позднее. Некоторые в растерянности и просто не знают, где окажутся 31 декабря. А каждый десятый вообще отказывается отмечать праздник! Смотрите сами. Это надо срочно исправить! Приглашайте друзей в гости.

Где вы встретите Новый год?

- Одноклассники Вконтакте

Дома 62,9% 72, 73%

В гостях 5, 7% 2, 3%

В ресторане 2,9% -

За границей 2,8% 2, 7%

Пока нет идей 8, 6% 9, 09%

Не буду праздновать 11, 4% 13, 6%

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