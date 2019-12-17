«Слата» нового формата: торговая сеть расширяет ассортимент продукции здорового питания

Недавно в микрорайоне Первомайском Иркутска открылся первый супермаркет «Слата» в обновленной концепции, который вобрал в себя самое актуальное и свежее. А 21 декабря 2019 года, на улице Байкальской, в районе Лисихи, двери распахнет еще одна «Слата» нового формата.

В "Слате" новая волна!.

В настоящее время в России активно развивается культура потребления готовой продукции, продолжает расти интерес к здоровому питанию. Все больше покупателей стремятся приобретать полезные продукты категории ЗОЖ, внимательно изучают этикетки и состав.

Фото ООО "Маяк".

Умение слышать покупателя и удовлетворять его потребности является для компании «Слата» главной задачей. Таким образом, категория продукции ЗОЖ становится основным вектором развития собственного производства торговой сети.

Кулинарная продукция «Слаты» и раньше пользовалась спросом покупателей, а в супермаркетах в обновленной концепции ее ассортимент стал настолько широк, что это разнообразие выбора привлекает все новых и новых клиентов. На прилавках можно встретить и чечевицу с тыквой и ароматными травами, и булгур с овощами, и запечнное со специями филе индейки. Кроме того, разработана линейка продукции Ready-to-eat - это готовые решения на завтрак, обед и ужин. В этой линейке можно попробовать как молочные каши, так и разнообразные салаты, а также новые варианты готовых обедов: рыба запеченная с рисом, тефтели куриные с грибным соусом и булгур с овощами и др.

Фото ООО "Маяк".

Не забыли и о любителях вегетарианской еды. Для них с участием специалистов-нутрициологов разработаны такие новинки, как хумус, сырники из нута, фалафель и творожок из зеленой гречки с курагой и черносливом.

Специалисты отмечают, что производство ПП-еды обходится дороже. Например, в состав салата RAW-оливье входят свежие яблоки, а вместо майонеза используется нерафинированное масло.

Иркутяне все чаще предпочитают покупать здоровые продукты. В компании «Слата» считают, что на выбор потребителей влияют мода и стремление к здоровому образу жизни. Поэтому ассортимент в новой «Слате» обновили как раз с учетом мнения покупателей.

- На 35% изменен ассортимент кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции. Количество видов хлеба увеличилось вдвое. В линейке присутствуют «Хлеб-лайт», «Фитнес», хлебцы «Сэндвич-лайт» цельнозерновые, - отметил Игорь Корниенко, директор собственного производства торговой сети «Слата».

Фото ООО "Маяк".

Ассортимент продукции кондитерского цеха в таких магазинах увеличен на 48% - с 58 до 86 наименований. При этом в линейке представлены изделия со сниженной калорийностью. Это торты «Кокосовый», «Фитнес», «Фисташковая малина», «Флирт». Снижения калорийности удалось добиться за счет использования сахарозаменителя, зерновых смесей, свежей моркови, экстрактов шпината и чая матча.

Также покупателям предлагается безглютеновая продукция: торты «Рисовый с персиками», «Кукурузно-шоколадный», «Наслаждение». Диеты, исключающие глютен, стали открытием последних лет и активно продвигаются сторонниками правильного питания. Плюс ко всему разработаны такие десерты, как пудинг с семенами чиа, панакота, которые также не добавят лишних килограммов.

Фото ООО "Маяк".

Ежедневно, под строгим надзором технологов, на фабрике-кухне группы компаний «Слата» производится от 17 до 20 тонн продукции. При современном темпе жизни все больше людей предпочитает экономить время и покупать уже готовую еду. Поэтому продукция пользуется популярностью, и «Слата» продолжает разрабатывать для покупателей новые вкусные, а главное, полезные решения.