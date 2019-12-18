В 2019 году у россиян появилась возможность составлять совместное завещание

Прогресс не стоит на месте. Причем его поступь хорошо ощущается не только в сфере высоких технологий, таких, например, как самолетостроение, новые веяния затронули даже столь консервативную вещь, как завещание. Судите сами: если раньше завещание мог составить только один человек, то сегодня этот документ допускает «коллективное творчество». Дело в том, что, согласно изменениям в российском законодательстве, с 1 июня нынешнего года любая супружеская пара может составить совместное завещание. Об этом нашим читателям рассказывает нотариус Ольхонского нотариального округа Иркутской области Светлана Хуриганова.

- Эту законодательную новацию можно продемонстрировать на простом примере: в классическом завещании супруг написал, что после смерти все свое имущество он оставляет жене, надеясь, что потом она разделит наследство между их детьми от первых браков. Однако при этом никто не может помешать жене поступить согласно собственному разумению: скажем, отдать все только своим детям, оставив детей мужа ни с чем, - объясняет наша собеседница. - Когда же супруги умирали одновременно, - бывает ведь всякое, - то даже если у них были завещания друг на друга, нельзя было точно определить, кто умер первый и чьим наследникам достанется имущество. Теперь же можно обо всем договориться при жизни. Для этого супруги могут нанести визит нотариусу и составить совместное завещание, где будет четко обозначена судьба имущества. Например, если первым умрет муж, то делить будем так-то, а если жена – вот так, а если умрем вместе, то так-то и так-то.

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:

- завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам;

- любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;

- определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает права третьих лиц;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

- включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ.

- То есть в таком завещании супруги могут распорядиться как совместной собственностью, так и личной собственностью каждого из них. При наличии этого документа не нужно сначала делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать, кому какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или оба ушли одновременно, - поясняет Светлана Хуриганова. - Совершая совместное завещание, супруги вправе сделать распоряжение не только в отношении имущества, принадлежащего соответствующему супругу, на случай его смерти, но и изменить общий порядок определения состава наследства.

Если вы решили составить совместное завещание, стоит учитывать некоторые важные его особенности.

Во-первых, в отличие от обычного оно не может быть закрытым и подлежит исключительно нотариальному удостоверению. То есть такое завещание нельзя составить в чрезвычайных обстоятельствах, удостоверить у главного врача в больнице. Это можно сделать только в конторе нотариуса.

Во-вторых, расторжение брака или его недействительность, включая посмертную, влекут за собой утрату силы совместного завещания. Если супруги живы, то делить имущество при разводе они будут по закону или брачному договору, если таковой имеется. В дальнейшем каждый из них, если захочет, составит собственное завещание. Естественно, о супружеской доли речи здесь идти уже не будет. Отметим, что при разрыве семейных уз не нужно совершать каких-то специальных действий для отмены совместного завещания - в таком случае предъявить его нотариусу и вступить в наследство попросту невозможно.

В-третьих, каждый из супругов вправе отменить совместное завещание целиком либо составить новое, не затрагивая автономных распоряжений второго супруга.

- Составляя совместное завещание, важно понимать, что любой из супругов может оспорить этот документ при жизни второго супруга или после его смерти. Эта возможность предусмотрена законодателем на тот случай, если завещание составлено под давлением, в период болезни или в состоянии опьянения. Но такие обстоятельства придется доказывать в суде, - рассказывает Светлана Хуриганова. - Кроме того, оспорить завещание может и наследник, считающий, что его права каким-то образом ущемлены. Но если супруги в здравом уме и трезвой памяти договорились оставить квартиру и дачу общему ребенку, то взрослые дети от первых браков не смогут ничего с этим сделать.

Как выглядит процедура составления совместного завещания: общие правила те же самые, что и для обычного завещания, только идти к нотариусу нужно обоим супругам вместе. Если завещание написал один супруг, то до его подписания другой супруг должен полностью прочитать текст вслух и только потом подписывать. Для дополнительной надежности документа нотариус обязан заснять весь процесс на видео - если, конечно,супруги не возражают.

Напоследок коротко перечислим плюсы совместного завещания:

- Совместное завещание позволяет защитить второго супруга, на чью долю выпадет вдовство.

- В совместном завещании можно предусмотреть, что оставшийся супруг до конца своих дней будет пользоваться совместной собственностью. То есть любой ее раздел возможен только после того, как уйдут оба человека.

- Совместное завещание – это инструмент, который поможет супругам позаботиться о том, чтобы имущество, нажитое ими в браке, после их кончины не оказалось бы в руках случайных людей, чтобы никто не мог им завладеть, не преодолев ряд затруднений.

- Составление завещания - это один из самых простых и надежных способов распоряжения имуществом. Для него необходимы воля, паспорт, свидетельство о браке, документы на имущество и посещение нотариуса. Составив завещание, человек исключит массу проблем, которые могут возникнуть после его смерти, а также предотвратит споры между своими наследниками.

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