Игорь Кобзев: Важно провести чемпионат мира по хоккею с мячом на высоком международном уровне

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил строительную площадку Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в столице региона, а также провел совещание по вопросам возведения объекта и организации чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдет в Прибайкалье в марте-апреле 2020 года.

Игорь Кобзев осмотрел все помещения будущего Центра, поинтересовался вопросами обеспечения безопасности посетителей и количеством парковочных мест.

В рамках совещания обсуждались сроки строительства, особенности размещения спортсменов и организации масштабного мероприятия в целом.

- Объект важен для региона, - подчеркнул врио губернатора. - Мы договорились, что скорректируем график строительных работ, и проведем чемпионат мира на высоком профессиональном международном уровне.

Напомним, что к возведению современной ледовой арены в столице Приангарья подрядчик приступил чуть более года назад. Сейчас контур здания полностью закрыт, смонтированы инженерные системы. Но главная гордость проектировщиков и строителей – уникальные деревянные облегченные большепролетные арки. Каждая – длиной 99 метров!

По проекту Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом включает в себя ледовую арену, конькобежные дорожки и трибуны для зрителей почти на 6000 мест. Общая площадь здания – более 54 тысяч квадратных метров. Для полноценной подготовки спортсменов и удобства работы тренеров здесь предусмотрено несколько залов - два тренажерных, спортивный для игровых видов спорта, хореографический для фигуристов, беговой для конькобежцев, а также конференц-зал, гостиница с восстановительным центром, раздевалки, тренерские, судейские и другие административные и вспомогательные помещения.

Сейчас в России существует три современных спортивных комплекса с искусственным льдом для подготовки конькобежцев высокого класса. Самый восточный находится в Челябинске. Открытие нового центра в Иркутске позволит организовать полноценный тренировочный и соревновательный процессы для сборных команд регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Развитие конькобежного спорта и хоккея с мячом в восточной части России выйдет на качественно новый уровень.