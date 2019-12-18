Цены на продукты в Сибири: в Иркутске самые дорогие яйца и сметана, а в Красноярске - хлеб

На носу Новый год, пора уже и продуктами к праздничному столу запастись. Но, увы, чем ближе самый любимый праздник в году, тем выше ценники в магазинах. Спрос-то большой! Специалисты Томскстата подсчитали, где самые дешевые и дорогие продукты в Сибири. Оказалось, в Иркутске многое дороже, чем в соседних крупных городах. Итак, смотрим средние цены на самую основную провизию, без изысков.

- В Иркутске самая дорогая в Сибири сметана – 289,09 рублей за кило, масло сливочное – 640,70 рублей, куриные яйца – десяток обойдется в 65,34 рубля, куры - 189,81, а также картофель – 27,06 и сахар – 40,28 рубля за кило, - рассказывают в специалисты Томскстата.

А еще отличился Красноярск, где наиболее высокие цены на хлеб – 63,02 рубля и говядину – 362,27 рублей. В Кызыле по карману бьет, казалось бы, один из самых доступных продуктов – гречка, которая стоит 63,76 рубля за кило. В этом же городке невыгодно покупать молоко - 65,57 рубля за литр. А в Горно-Алтайске вареная колбаса, важный ингредиент оливье, стоит 408,67 рубля – в Сибири дороже не найдешь. Зато в Кемерове, Барнауле, Омске, Томске, наоборот, все эти продукты порядком дешевле.

Ну ничего. Расстраиваться уж точно не будем. Да, статистика – вещи упрямая, и она говорит, что именно сметана, масло, яйца, картошка и сахар с начала года подорожали в Иркутске. Но есть и продукты, которые с января, наоборот, подешевели! Например, те же охлажденные куры сбавили в цене 11 рублей за кило в среднем, шоколад – 30 рублей, черный чай – 4 рубля за пачку из 25 пакетиков, на 2 рубля подешевели яблоки. Цены снизились и на некоторые изыски. Сейчас кило замороженных креветок на 52 рубля дешевле, чем в январе, а кальмаров – на 14 рублей. Так что к празднику можно будет себя побаловать.

- Почему в Иркутске самые дорогие замороженные куры, масло, яйца и сметана? Думаю, дело в марке товара, - комментирует декан Сибирско-Американского факультета ИГУ Надежда Грошева. - У нас есть местные производители этих продуктов, иркутяне покупают их с удовольствием, зная, что они качественные и вкусные. Отсюда и соответствующие цены. Ну а сахар и, по большей части, картофель, на наших прилавках - привозной, поэтому и стоимость больше, чем на том же Алтае.

Постоянно «прыгающие» цены, конечно, на семейном бюджете отражаются. Никогда не знаешь, как рассчитать деньги на целый список покупок. При этом специалисты Иркутскстата уверяют, что средняя зарплата в этом году в нашем регионе 44,752 тысячи рублей, что, в принципе, неплохо. На самое основное точно должно хватить.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обеды в кафе и ресторанах подешевели

В рабочие дни дома не пообедаешь, а если не хочется таскать с собой контейнеры, то придется раскошеливаться. Суп, горячее и компот обойдутся вам в среднем в 246,75 рублей в кафе или столовой. А в ресторане отдадите и вовсе 833 рубля! Но интересно, что с начала года обеды в общепите Иркутска подешевели на несколько рублей. А вот ужины в ресторанах подорожали и влетят в копеечку. Средний чек на одного человека - 2696,96 рублей! Но на то и рестораны, чтобы радовать себя не каждый день, а по случаю.