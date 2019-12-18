2019-12-18T07:39:42+03:00
Происшествия

Автобус № 90 протаранил легковушку и въехал в рынок на остановке "Поселок Энергетиков" в Иркутске

По предварительным данным, никто не пострадал [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Автобус № 90 протаранил легковушку и въехал в рынок на остановке "Поселок Энергетиков" в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.Автобус № 90 протаранил легковушку и въехал в рынок на остановке "Поселок Энергетиков" в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.
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Пассажирский автобус № 90 днем 18 декабря попал в аварию в Иркутске.

- Предварительно, автобус въехал в припаркованный легковой автомобиль, и они протаранили торговые ряды, - сообщили "Комсомолке" сотрудники ГИБДД Иркутска. - В автобусе находилось 10 пассажиров, о серьезных травмах никто из них, в том числе водитель, не сообщал. На месте работают дорожные полицейские.

К счастью, никто не пострадал. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

К счастью, никто не пострадал. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

То, что никто не пострадал - счастливая случайность. Судя по фото, удар был приличной силы - автобус наполовину въехал в рынок, лобовое стекло разбито вдребезги после столкновения с легковушкой. Владельцу иномарки, пожалуй, повезло, что его не было в машине, ведь он мог получить травмы. На месте ДТП стоит скорая - вдруг кому-либо все же понадобится помощь медиков.

Автобус впечатал легковое авто в торговые ряды и сам наполовину въехал в рынок. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

Автобус впечатал легковое авто в торговые ряды и сам наполовину въехал в рынок. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

Аварию с автобусом № 90 бурно обсуждают в соцсетях.

- Бог всех отвел, - выдыхают очевидцы аварии. - Только машину в рынок впечатал...

Из-за чего водитель автобуса врезался в стоящее авто, станет известно позже.

Кадры с места ДТП с автобусом в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

Кадры с места ДТП с автобусом в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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