На ангарчанина, насмерть затоптавшего кота во дворе, возбуждено уголовное дело

О диком поступке 22-летнего жителя 6-го микрорайона Ангарска стало известно благодаря бдительной пенсионерке. Она в окно увидела, как мужчина, в ночь на 18 ноября во дворе, рядом с парковкой, в прямом смысле втаптывает в землю кота. Шокирующий поступок попал и на камеры видеонаблюдения, которые вскоре опубликовали в соцсетях, в группе "Непростой Ангарск". На кадрах видно, как мужчина нанес несчастному животному не меньше 15 ударов ногой, а затем взял кота в руки, чтобы убедиться в том, что тот мертв и тут же бросив, спокойно ушел домой.

Пенсионерка сразу вызвала полицию, и прибывшие на место сыщики вычислили квартиру, где жил изверг. Оказалось, в тот вечер он распивал алкоголь в компании друзей, и решил избавиться от собственного кота таким образом. В отделе он признался в убийстве животного, объяснив свой поступок тем, что кот ему просто надоел. Теперь ему придется ответить за это перед судом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Максимальное наказание, которое грозит ангарчанину – три года лишения свободы.

Сейчас выясняются все обстоятельства этого преступления. Добавим, что требуют по всей строгости наказать владельца кота и пользователи соцсетей. Посмотрев то шокирующее видео, они оставили под ним десятки гневных комментариев.