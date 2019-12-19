Александр Душин: В 2019 году в Усть-Куте успешно стартовал проект по созданию комфортной среды

Усть-Кут в этом году справил сразу два юбилея: 45 лет с начала строительства БАМа и 65 лет со дня присвоения ему статуса города. На самом деле Усть-Кут является одним из первых русских поселений в Восточной Сибири – острог поставлен в 1631 году, еще раньше иркутского - и является крупнейшим транспортным узлом Сибири и Дальнего Востока. Здесь расположено немало предприятий лесоперерабатывающей, нефтяной и газовой промышленности.

Как живет город сегодня, какие события произошли в 2019-м, что удалось сделать для развития территории, - об этом поговорим с главой Усть-Кута Александром Душиным.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

«Водник» и «Речники» - новая страница в истории

- Александр Викторович, в 2018 году Усть-Кут активно включился в проект «Формирование комфортной городской среды». Тогда же прошло и рейтинговое голосование: жители выбирали, что хотят видеть в своем городе. Каков итог?

- Вы правильно заметили - «жители выбирали». Действительно, они пожелали, чтобы была благоустроена площадь возле стадиона «Водник». Это самое популярное место в городе для отдыха было, увы, в удручающем состоянии. Полуразрушенная площадка с развалившимся фонтаном, которую не ремонтировали с советских времен. После рейтингового голосования последовала долгая подготовительная работа: сделали проект, получили положительное заключение экспертизы, подали заявку в министерство, дождались финансирования…

Теперь в Усть-Куте есть семейный парк отдыха! 9 декабря мы тожественно открыли сквер возле стадиона «Водник». На знаковом для нашего города мероприятии присутствовал председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол. Городская администрация вошла в федеральный проект «Городская среда», инициатором которого стала партия «Едина Россия».

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Сегодня с уверенностью могу сказать, что мы успешно реализовали этот проект в Усть-Куте. Работа проведена колоссальная.

Благодарю кураторов проекта, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, министерство ЖКХ, которое в тесном контакте с сотрудниками администрации отрабатывало каждый этап строительства, подрядчиков, которые в сжатые сроки и в непростых погодных условиях работали на благоустройстве большой площади. Спасибо жителям, ведь это они выбрали территорию под благоустройство во время рейтингового голосования!

Сейчас территория стала настоящим местом отдыха для горожан всех возрастов. Здесь оборудованы многофункциональные детские игровые комплексы, площадка для любителей легкой атлетики, обширную территорию занимает скейт-площадка, много места для прогулок, пешеходные дорожки освещены, лавочки установлены.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Поздравляя устькутян с открытием обновленного парка, Сергей Михайлович сказал, что для города Усть-Кута - это только начало, что на самом деле мы уже работаем на перспективу по дальнейшей реализации проекта «Городская среда». В следующем году будем благоустраивать дворовые территории. Словом, 2019-й стал для Усть-Кута годом старта большой работы в рамках программы «Комфортная городская среда».

- Город участвует практически во всех программах, которые сегодня существуют…

- Это так. В числе одной из немногих территорий Приангарья, Усть-Кут в полном объеме завершил программу по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда, признанного таковым до 2012 года. По подпрограмме «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания» введены в эксплуатацию три многоквартирных дома в 2018 году. Новоселье отметили 82 семьи, в том числе получили квартиры 20 семей-переселенцев из аварийного жилья. В этом году выделено финансирование еще на 58 квартир.

Из-за того что программа не предусматривает расходы на замену сетей, которые в большинстве своем являются ветхими и не рассчитаны на подключения к ним новостроек, было принято решение приобретать жилье для переселенцев на вторичном рынке, а части предоставлять социальные выплаты.

В 2019 году вошли в долгосрочную целевую программу «Чистая вода». Дело в том, что в городе не хватает воды, вернее, воды, пригодной для потребления населением. И как только где-то происходит сбой, часть районов испытывает дефицит питьевой воды.

Спасение есть - это Федотьевский водозабор, который разведан еще в советское время. Мы подготовили проект по строительству Федотьевского водовода, он получил положительное заключение экспертизы. В конце этого года начался первый этап реализации проекта. Закуплены необходимые материалы, весной подрядчики приступят к строительству. Многолетняя проблема отсутствия качественной питьевой воды в микрорайоне ЯГУ будет решена.

Также одной из важнейших задач считаю ремонт дорог. В прошлом году удалось осуществить настоящий прорыв, когда провели масштабные работы по асфальтированию центральной улицы в Речниках, направив на это более 60 млн рублей. В этом году работу продолжили, изыскав возможность отремонтировать дороги на сумму порядка 53 млн.

Приводим в порядок еще один важный участок дороги - от улицы Кирова до микрорайона Судоверфь. Здесь речь идет о полной реконструкции. Сейчас вплотную занимаемся проектированием ливневой канализации.

Отмечу, что проект реализовывается в рамках достигнутой договоренности с руководством Иркутской нефтяной компании. Уже в конце этого года проведены гидрологические и геодезические исследования, подрядчик приступил к составлению проектно-сметной документации. Так что стараемся использовать все ресурсы - и федеральные, и областные, и наши, и спонсорские.

В отопительный сезон вошли уверенно

- Многие помнят 2001 год, когда на теплотрассе в Усть-Куте произошла авария и город буквально замерзал. Есть ли сегодня проблемы в коммунальной сфере?

- Ремонт сетей идет каждый год, хотя да, вопросы серьезные есть. Коммунальная авария из-за изношенности теплосетей произошла зимой 2019 года в микрорайоне Нефтебаза - в разгар холодов прорвало трубу подачи теплоносителя. Отсутствие запорной арматуры привело к тому, что локальное ЧП распространилось на весь микрорайон, и это сильно сказалось на сроках устранения аварии. После этого приняли решение полностью заменить самый проблемный участок.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Денег в областном бюджете на эти цели заложено, конечно, не было, и понадобилось время, чтобы получить областную субсидию - около 11 млн рублей. Ремонтные работы на теплотрассе велись практически без перерыва на выходные. В итоге сделали и достойно вошли в отопительный сезон. Конечно, при наличии средств этот ремонт можно было бы провести раньше, но в сложившихся условиях денег хватает, извините, только на латание дыр.

Также еще один значимый для города проект - строительство котельной в микрорайоне Бирюсинка, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Есть положительное заключение экспертизы. Теплоисточник будет построен.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Буквально 3 декабря я участвовал в заседании бюджетной комиссии Законодательного Собрания, где четко представил позицию городской власти: теплоисточник имеет важное значение для микрорайонов Бирюсинка и Нефтебаза, здесь необходимо отапливать не только жилые дома, но и социальные объекты. В городском бюджете заложены средства на ПСД для строительства теплосетей от нового теплоисточника. Парламентарии поддержали Усть-Кут, и во втором чтении областного бюджета строительство теплоисточника на биотопливе было включено в план.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Общими усилиями к лучшему будущему

- Тема объединения двух администраций - городской и районной - обсуждается в Усть-Куте не один год. Так случится оно или нет?

- Мнений по этому поводу много. Я считаю, что это необходимо. Девяносто пять процентов населения района живет в городе, школы, детские сады, предприятия - все здесь. Мы обратились с письмом в Заксобрание Иркутской области с инициативой объединения. Из полученного ответа сделали вывод, что в следующем году такую процедуру сделать не удастся, потому что год выборный, и не надо использовать эту тему для спекуляций.

- И все-таки, в чем плюсы?

- Приведу простой пример. Чтобы сделать сегодня остановку, нужно в буквальном смысле пройти семь кругов ада: составить техзадание, проект, согласовать множество нюансов, чтобы это был не отдельно взятый объект, а он вписывался в общую инфраструктуру. Увы, грамотных специалистов в этой сфере у нас мало. Так вот это как раз тот случай, с чего можно начать объединение: создать единый районный, как мы его называем, проектный офис, который бы занимался проектированием для всего района. Куда стекалась бы информация, что где надо строить и за счет какой программы это можно сделать. Взять то же переселение из ветхого и аварийного жилья. В городе мы переселяем людей, а в районе? Вопрос риторический и требует, конечно, пристального внимания.

Поддержка молодых

- Александр Викторович, впереди у сибирского города есть перспективы. И многое зависит от молодежи, ее инициативности, отзывчивости, желания. Как поддерживаете?

- На протяжении 11 лет в Усть-Куте успешно действует программа «Молодым семьям - доступное жилье». За это время 31 семья смогла улучшить свои жилищные условия. По статистике в среднем ежегодно выдавалось три свидетельства на получение соцвыплаты.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Весной 2019 года, понимая значимость программы, я поручил администрации предусмотреть большую сумму на то, чтобы семьи смогли обзавестись своим жильем. И это важно. Потому что они, имея свой дом, остаются в родном городе.

Так, удалось увеличить финансирование в два раза - до 2,993 млн рублей. Также из федерального и регионального бюджетов на реализацию программы направлено более 11 млн рублей. Благодаря такому решению в 2020 году улучшить свои условия проживания смогут уже 15 молодых семей.

И раз уж вы заговорили о молодежи, я не могу не поделиться личной гордостью! В этом году наша команда по мини-футболу «ЛенаЛесСервис» попала в финал чемпионата Иркутской области по мини-футболу. Радею за наших ребят! Всегда поддерживал усть-кутский мини-футбол, еще не будучи главой города. Наши парни должны выходить на соревнования высокого уровня. Им просто необходимо играть с профессионалами. Поэтому не задумываясь оказал помощь - это моя личная инициатива.

Фото: пресс-служба администрации МО "Город Усть-Кут"

Ну и понимаю, что будущее города невозможно представить без активного участия молодежи. Именно молодым через несколько лет придется определять вектор политического, экономического и культурного развития малой родины. В свою очередь, приложу все усилия, чтобы жизнь устькутян стала более комфортной и благополучной.