Выставка «Новогодний подарок. Уютный дом» приносит в Иркутск праздник

Сколько подарков, сколько конфет, море игрушек и яркий концерт. Новогодний праздник, прежде всего – это ожидание чего-то нового, светлого и чудесного, как для детей, так и для взрослых. Поэтому это торжество мы ждем целый год, и с трепетом готовимся к его празднованию. Так, Сибэкспоцентр с радостью приглашает всех горожан и жителей ближайших регионов окунуться в атмосферу праздника на выставке «Новогодний подарок. Уютный дом», которая пройдет с 18 по 22 декабря.

18 декабря в 12 часов состоится церемония торжественного открытия выставки в первом павильоне Сибэкспоцентра. Подойдя на открытие к сценической площадке, узнаете, что интересного ожидать от мероприятия в этом году.

Что же необходимо, чтобы быть самым счастливым человеком, встречая Новый Год? В первую очередь это, конечно же, видеть рядом самых любимых и родных людей. Важно порадовать своих близких подарками и подготовить наивкуснейшие блюда для новогоднего стола. Мероприятие бесспорно поможет вам в этом. Да и тот самый вопрос, который довольно часто мучает практически каждого: что же подарить? В этом вам помогут участники выставки, они предложат приобрести сувенирную продукцию, ювелирные изделия, текстиль, путевки на санаторно-курортное лечение, головные уборы и сумки, елочные украшения ручной работы, именные подарки, глиняную посуду, картины, косметику, фоторамки и светильники, а также многое другое. Порадуйте себя и своих близких.

Если не знаете, что же приготовить и подать к новогоднему столу - тоже не беда: экспоненты предложат большой ассортимент продукции: кондитерские изделия, колбасы, рыбу, индейку, икру, восточные сладости, джем, мед, масло, домашнее вино, чай, продукцию из натуральных орехов сибирского кедра и еще много-много вкусного.

Для гостей мероприятия свою продукцию представят 70 компаний, которые приехали не только из Иркутска и Иркутской области, но и из городов Улан-Батор, Москва, Аргун, Екатеринбург, Красноярск, Улан-Удэ и других регионов России.

Для всех гостей мероприятия будет организована яркая развлекательная программа. Приходите всей семьей, порадуйте своих детей подарками, которые будут разыгрываться от партнеров выставки, примите участие в конкурсах и посетите концертную программу с участием Деда Мороза Кудесника. Устройте самый настоящий праздник своим малышам, обещаем, что не будет скучно и самим родителям. Дедушка Мороз вовлечет в атмосферу волшебства и чуда всех присутствующих, проведет интересные конкурсы, вручит подарки и устроит самый настоящий праздник.

Помимо этого, 21 декабря вас ждет интерактивная новогодняя программа, в завершении которой разыграют семейную поездку в новогоднюю деревню «Легенды Зимолесья». Возможно, именно вы вытяните счастливый билет. Как же получить заветный приз? Сделайте свой необычный ёлочный шар (шар может быть изготовлен из любого материала, диаметр шара не менее 10 см и не более 25 см), принесите его до 12 декабря в Администрацию ОАО «Сибэкспоцентр». Вы получите купон с лотерейным билетом. Розыгрыш будет проводиться только среди присутствующих. 21 декабря опустите лотерейный билет в барабан и посетите мероприятие «Зимоград», которое начнется в 15 часов. Помимо главного подарка от партнеров фестиваля будут разыграны и многочисленные гарантированные призы.

Все дни выставки гостей ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов. Кроме этого, пройдет много полезных и увлекательных мастер-классов. На практических занятиях можно научиться вязать крючком, украшать имбирные пряники, рисовать жидким акрилом на холсте, а также рисовать снежинки, мышек и елочки на воде. Также для всех присутствующих студия рисования песком проведет новогоднее песочное шоу «Приключения в стеклянном шаре».

Если у вас все еще нет новогоднего настроения, вы не знаете, что подарить своим близким, что и где купить к новогоднему столу, а самое главное, как провести время с пользой и весельем для своей семьи, приходите на выставку «Новогодний подарок. Уютный дом» и зарядитесь хорошим настроением, которое подарит самые искренние и яркие эмоции.

Мероприятие продлится с 18 по 21 декабря с 10 до 18 часов, а также 22 декабря до 16 часов. Будем рады вас видеть!