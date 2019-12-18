Как приготовить праздничное блюдо из курицы к новогоднему столу

До Нового года остаются считанные дни. Многие уже запасаются продуктами и думают, что приготовить. При этом современный человек не хочет много времени уделять кулинарному процессу, но результат должен быть обязательно вкусным, необычным, изысканным. Такую непростую задачу мы поставили перед технологами агрохолдинга «Саянский бройлер» - предприятия по производству мяса птицы и полуфабрикатов, продукция которого в этом году в очередной раз была отмечена золотыми и серебряными знаками федерального конкурса «100 лучших товаров России».

Специалисты нас заверили, что знают секрет приготовления такой сочной курицы и что Новый год с этим праздничным блюдом на столе запомнится надолго. А чтобы его приготовить, потребуется совсем немного усилий. Основную работу сделает электрическая или газовая плита: если горячее планируется подать к часу ночи, можно поставить курицу в духовку в восемь часов вечера - и вы свободны!

Рецепт новогодней курицы от «Саянского бройлера»

Нам потребуются: тушка курицы, целый лимон, специи, мед, вода.

При выборе курицы важно обращать внимание на место и срок изготовления продукции. То, что выращено и произведено на территории нашего региона, будет, безусловно, самым свежим. Жители Иркутской области хорошо знакомы с качеством, которое предлагает «Саянский бройлер». Агрохолдинг самостоятельно выращивает зерно, а также закупает его у местных фермеров. Хороший корм напрямую влияет на качество мяса птицы.

Немаловажно и то, что продукцию «Саянского бройлера» можно приобрести в охлажденном виде. Для жителей Прибайкалья это лучший вариант, так как с момента забоя птицы до появления ее на прилавках магазинов проходит менее суток.

Итак, все необходимое для приготовления блюда уже на столе. Начинаем готовить.

Фото ООО "Саянский бройлер".

Моем тушку курицы. Натираем приправами - можно просто солью и перцем. Целый лимон протыкаем вилкой в нескольких местах и помещаем внутрь тушки.

Фото ООО "Саянский бройлер".

Стягиваем куриную кожу и закрепляем зубочистками.

Фото ООО "Саянский бройлер".

Далее - и это важно! - плотно оборачиваем курицу двумя-тремя слоями пергамента, а затем так же плотно двумя слоями фольги. Ставим блюдо в разогретую духовку на пять часов. Температура должна быть небольшой: 100 - 110 oC.

Фото ООО "Саянский бройлер".

По истечении пяти часов достаем курицу и освобождаем от всех слоев фольги и бумаги. Мед (желательно, чтобы он имел нейтральный аромат) смешиваем с небольшим количеством воды, обмазываем им тушку и - финальный аккорд! - ставим курицу в духовку, разогретую до 220 oC, до образования румяной корочки.

На этом все. Горячее блюдо для праздничного стола готово! При подаче можно выжать на курицу сок лимона, который был внутри тушки, и сервировать получившееся великолепие по своему вкусу. Обязательно попробуйте. Приятного аппетита!

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