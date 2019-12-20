"Маму увезли на скорой, а братик плачет, Дед Мороз, приезжай к нам!": лучшие истории от новогодних волшебников Сибири

Новый год - время чудес. И чего только в эту волшебную ночь не случается! И с главными кудесниками, Дедами Морозами, тоже! Вот уж у кого историй целый мешок наберется. И ими они поделились с «Комсомолкой».

«Мама в больнице, а братик плачет, приезжайте к нам…»

68-летний Борис Зубенко встречает в образе Деда Мороза уже 52-й Новый год! И каждый раз случаются волшебные новогодние истории. Особенно ему запомнилось чудо, которое произошло пять лет назад.

Сибирский Дед Мороз верит в новогодние чудеса. Фото: личный архив.

- Вечером 31 декабря, когда я уже поздравил детишек и возвращался домой, вдруг зазвонил телефон, - вспоминает Борис Зубенко. - В трубку 11-летняя девочка шепчет дрожащим голоском: «Дедушка Мороз! Мамочку сейчас увезли на скорой в больницу. Я осталась дома одна с шестилетним братиком. Можете приехать к нам, поздравить братика с Новым годом? Он плачет, сильно скучает по маме…» Конечно, я мог бы сказать, что сейчас лечу через тундру или тайгу к другим ребятам, и мне некогда. Но разве настоящий волшебник так поступит? Конечно же, нет. Я спросил у девчушки адрес и - вот удача! - оказалось, что я как раз проезжал мимо их дома в частном секторе. Буквально через три минуты я уже поздравлял деток с праздником. А потом свозил их к маме в больницу, мы вручили ей подарки. Как семья была счастлива этой встрече! Новый год малыши встречали с родственниками, ну а их тяжело заболевшая мама после этого визита детей и воспряла духом. Буквально через неделю выздоровела и вернулась домой, к сыну и дочке.

Не «сядьте, дети, сядьте в круг», а горловое пение

Популярный ведущий и шоумен Дмитрий Бутуханов восемь лет назад, в начале своего творческого пути облачился в праздничную шубу, бороду и валенки. Тогда он вместе со знакомой Снегурочкой проводил корпоратив в Иркутске. Гости были удивлены - такого необычного волшебника они еще не видели.

Дмитрий Бутуханов удивлял гостей горловым пением. Фото: личный архив.

- Все привыкли, что Дед Мороз обычно славянской внешности, а тут кудесник - бурят, - смеется Дмитрий. - Сначала народ был слегка шокирован. Но когда я начал разговаривать и зажигать с ними, гости оттаяли. Наоборот, им даже стало интересно. Почему? Потому что я развлекал их не классическими новогодними конкурсами в духе: «Сядьте дети, сядьте в круг», а разнообразил программу бурятскими национальными забавами, порадовал горловым пением.

Спортивный Дедушка

Евгений Толстиков и Мария Евстратова тоже каждую зиму поздравляют маленьких иркутян с Новым годом, приезжая в гости по заявкам, которые получили через свою страницу в соцсетях dedushka38moroz. Сколько радости у крох, когда дверь открывается, а там волшебник с белой бородой, посохом и мешком подарков и его «внучка»!

- Дети верят в чудеса, верят в Деда Мороза, - рассказывает Мария. - Правда, удивляются, когда видят, что современный кудесник ездит не на оленях, а на автомобиле. Самые недоверчивые малыши даже бороду пробуют оторвать: а вдруг ненастоящая! Иногда опаздываем на елку в квартиру, потому что во дворе дети подбегают, прыгают вокруг нас, радуются - и мы дарим им сладости, фотографируемся вместе.

Бывают и курьезы. Например, когда в один дом спешат сразу два Деда Мороза.

Дед Мороз Евгений и Снегурочка Мария обожают поздравлять детей с праздником. Фото: личный архив.

- Вы нас ждете? - спрашивают Евгений и Мария, подбегая к даме, которая как раз вышла из подъезда.

- Нет, наш Дед Мороз без пары, - удивленно отвечает иркутянка.

Оглядываются, а к ним на всех парах несется еще один кудесник, лихо перепрыгивает через забор во дворе и пулей влетает в дом. Ничего себе, какой спортивный Дедушка, подумали прохожие. Но тут другая жительница дома встретила Женю с Машей, и такой веселой компанией они поднимаются в лифте в разные квартиры: два запыхавшихся Дедушки Мороза, одна удивленная Снегурочка и две смеющиеся мамы.

- Приятно, что взрослые тоже не остаются в стороне от праздника, - улыбается Евгений. - Мамы, папы, бабушки и дедушки всегда запросто садятся ко мне на коленки, рассказывают новогодние стишки, поют песни, получают сладости и загадывают желания. Верят в новогоднее чудо, совсем как дети!

Под бой курантов Дед Мороз загадал жену-Снегурочку

Ну а у этой пары история поистине волшебная. Когда встречали 2009 год, Константин в роли Деда Мороза на банкете загадал под бой курантов встретить любовь… И она пришла! Причем уже 1 января. В праздничном агентстве, когда его поставили работать в паре с милой Снегурочкой Светланой. Сердце его тут же растаяло, но попросить номер у девушки он не решился. А когда через несколько дней судьба снова свела их на торжестве, то понял - Света и есть та самая!

Ну а дальше у Деда Мороза и Снегурочки закрутился роман. Кино, прогулки, семейные ужины… У Светланы уже была маленькая дочь, а Константин и рад вместе с любимой воспитывать ее, ведь он просто обожает детей, потому что сам из большой семьи. Не медлил кудесник и с предложением руки и сердца.

Пара, поженившаяся в Новый год - Светлана и Константин Плотниковы. Фото: личный архив.

- Отгуляли свадьбу, а в канун главного зимнего праздника, 30 декабря 2011 года, у нас родилась дочь Ульяна, - с улыбкой вспоминает Константин. - Друзья шутили, что лучшей даты для рождения ребенка Деда Мороза и Снегурочки и выдумать нельзя. Я очень благодарен судьбе, что она послала мне Светлану и чудесных дочек. Загадывайте желания в Новый год - они сбываются!

«ОМОН привез домой под белы рученьки»

- Я много лет работаю Дедом Морозом, - рассказывает солист Иркутского музыкального театра Владимир Яковлев. - Дебютировал более 30 лет назад. С тех самых пор понял одно: для Деда Мороза самое важное иметь красивый костюм и… трезвый ум.

Меня впервые пригласили в Дом офицеров провести новогодний вечер для сотрудников ГАИ. Я отвел программу и после боя курантов пошел поздравлять каждый столик отдельно. Меня этому научил мой наставник Николай Мальцев. Он не раз говорил, что это очень важно. Правда, о том, что пить при этом нельзя, он мне не сказал…

Я пошел от младших офицеров к старшим. Естественно, что за каждым столиком предлагали рюмочку. А столиков оказалось более 30! И когда я дошел до генералов, то уже еле стоял на ногах. В итоге дежурный вызвал патруль и отправил домой посылкой.

Думаю, жена на всю жизнь запомнила картину, когда два огромных омоновца привели меня под белы рученьки. Борода и шапка набекрень, мешок тащился по полу, а они спрашивают: «Ваш? Куда положить?». С тех пор я усвоил: никогда не пить на работе.