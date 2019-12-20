Стриптиз, драки и грязный тверк: откровения Деда Мороза, заработавшего миллион на новогодних корпоративах

Политики, бизнесмены, офисный планктон Новый год отрываются, как в последний раз. Выпивка рекой, стриптиз мужской и женский, драки... А денег-то сколько платят Деду Морозу! Можно потом целый год не работать, а на югах отдыхать. Ведущий новогодних корпоративов откровенно рассказал «Комсомолке», как «серьезные дяди» развлекаются на вечеринках, и за что на утро им бывает стыдно.

Стриптизерша на шесте? Так это же олимпийская чемпионка

- У кого самые отвязные корпоративы? Конечно, у офисных работников! Бухгалтеры, IT-специалисты, сотрудники крупных компаний, чиновники под занавес года пускаются во все тяжкие… - интригующе улыбается Дед Мороз. Ведущим праздников он работает 7 лет. И столько за это время видел и слышал, что на 30-томник, подобный Большой советской энциклопедии, историй наберется. «Уснуть лицом в салате»? Значит, на настоящем корпоративе вы ни разу не были…

- Напьются, и давай отжигать. Одно «но»: старшее поколение в коллективе не понимает современных развлечений. Вот, например, госслужащие заказали танец на шесте. Гибкая красотка с изящными формами, как только ни летала на своем пилоне. Мужчины в восторге, дамочки, что еще в соку, обзавидовались. А те, которым уже за…, завели шарманку: «Это что за срам?». А моя задача – сделать праздник для всех. Ну вот и пришлось приврать, мол: «Танцы на пилоне – новый, модный и полезный вид спорта. А перед вами, ни дать ни взять, будущая Олимпийская чемпионка!» Серьезные дяди и тети тут же зааплодировали - не каждый же день спортсменку мирового уровня увидишь.

К слову, не только женские, но и мужские танцы на шесте тоже в почете. Наш Дед Мороз рассказывает, что как-то под Новый год на «выкрутасы» полуобнаженного парня с удовольствием любовались… десантники! Ну нарочно не придумаешь: 70 вояк во главе с командиром, как зайчики на детском утреннике, радуются, хлопают в ладоши, очумев от трюков, что исполнял парень на пилоне, кричат «Браво, бис!».

После года напряженной работы можно и отдохнуть, как следует.Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Стриптиз на столе у начальника

- Моя задача - довести коллектив до кондиции, чтобы все были пьяные и веселые. И как только нужная черта трезвости осталась позади, моя работа, считай, закончена, - смеется ведущий. - Дальше уже не я их развлекаю, а они меня. Такие игрища и конкурсы придумывают, что челюсть в пол. Забавы типа «привяжи карандаш к ремню и попади в бутылочку» давно устарели. Отрываются не по-детски! В одной организации каждый год начальник устраивает среди сотрудников стриптиз на деньги. Условие одно: кто снимет с себя максимальное количество вещей, в январе получит двойную зарплату. Хитрые дамы заранее цепляют на себя ворох украшений, как цыганки, да снимают по одному. А мужчины под музыку элегантно расстегивают часы и рубашки. Помню, как парочка оголилась до трусов! Коллектив, конечно, был в шоке. А самые наглые леди раздевались прямо на столе начальника.

Еще интереснее, говорит наш визави, устроить корпоратив в стриптиз-клубе. И таких историй в его арсенале тоже в избытке. Одна из них – про бухгалтерш, которые решили полюбоваться не на накачанных красавчиков, а на горячих дамочек. И что вы думаете? После энной стопки бухгалтерши запрыгнули на сцену, вытеснив стриптизерш.

- Меня же вообще пригласили в качестве зрителя, - смеется Дед Мороз. - Конкурс передо мной устроили - «какая кошечка больше разденется и изящнее прогнется». И скажу я вам, разгоряченные киски - это страшно! Больше на корпоративы, где я единственный мужчина, я ни ногой. Эта орда потом прямо на стуле вытащила меня на сцену, стала рвать одежду и даже… покусали от избытка чувств.

«Ты Стаса Михайлова не уважаешь?!»

Кто сказал, что пожилым чиновникам нужен серьезный корпоратив? По неопытности однажды диджей включил клиентам музыку Фрэнка Синатры и Мирей Матье.

- А вы думаете, им это было надо? – смеется ведущий. – Помню, как окружили его всей шоблой, да давай орать на 33 голоса: «Врубай «два кусочека колбаски!», «Путана Путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват», «Мама, Люба, давай, давай, давай», «Все для тебя, рассветы и туманы»… Тот как гаркнет в ответ, мол, все в зал, а те – в атаку! Поддали и диджею и друг другу от души. Разнесли весь ресторан – опрокинули стол, сломали тарелки, разбили бутылки. Что там творилось… Ущерб составил десятки тысяч рублей. А все почему? «Потому что ты этот диджей Стаса Михайлова не уважает!», - вот так один из тостующих того вечера объяснил полицейским.

Но лучший номер вечера, уверяет Дед Мороз, всегда исполняют большие начальники…

- В начале застолья важно подводят итоги года, раздают премии и распоряжения. Но пара бутылок вина, ну или не вина делают свое дело. И вот строгая 45-летняя директриса на пару со своим молоденьким заместителем уже танцуют жаркий тверк! Она задирает юбку по самое «не хочу», и еще и баттл устраивает, кто круче покрутит попой. Подчиненные хохочут до слез, снимая «оргию» на видео. На месте этой дамы я бы на следующий день уволился. Но она не растерялась, пришла утром на работу со словами: «Ну что, ребята, как вам мой тверк?»

А однажды после корпоратива вдруг пропал солидный сотрудник финансовой организации. В понедельник не появился на работе, на звонки не отвечал. Коллеги заволновались: «Стыдно ему за пьянку, или случилось чего?». Оказывается, ночью после праздника он запасся алкоголем и умчал с другом на рыбалку. Вернулся счастливым только через неделю, под Новый год. Так позабавил коллег, что его даже увольнять не стали за прогулы. Ведь не с девочками же в сауне кутил, как другие!

На новогодних корпоративах ведущие неплохо зарабатывают.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Денег хватит на Бали

За пару недель, пока идут новогодние корпоративы, Дед Мороз зарабатывает приличные деньги – от полумиллиона. Трудится один, без Снегурочки (не хватало еще делиться прибылью!) Этой суммы хватает, чтобы шикарно отдохнуть с семьей где-нибудь на Бали или бездельничать до следующей зимы.

- За один праздник мне платят около 40 тысяч рублей, а богатые клиенты спьяну могут еще и дорогой подарок сделать, например, снять с руки свои золотые часы, - откровенничает ведущий. - Правда, иногда за это просят вычудить: носом «забить» теннисный мяч в воображаемые ворота под столом или эротично съесть клубничку с живота скромной новенькой сотрудницы. Ну а я что? Соглашаюсь. Гулять так гулять. А еще всегда можно незаметно утащить коллекционный алкоголь, этого добра на хороших праздниках навалом. Вот так и на подарки друзьям тратиться не надо, и дома бар всегда полный.

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