Итоги - 2019 в сфере ЖКХ Иркутской области: мусорная реформа и переселение из аварийного жилья

В 2019 году много событий происходило в Иркутской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выделим лишь некоторые из них.

«Мусорная реформа»

С 1 января 2019 года в России стартовала «мусорная» реформа. У нас определены два региональных оператора: РТ-НЭО обслуживает юг, Братский полигон ТБО отвечает за чистоту 11 северных территорий. Регоператоры курируют весь процесс уборки. Кроме того, принято решение и об оплате: стоимость услуги зависит от количества квадратных метров жилья.

Однако с 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет - перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек. Еще 20 муниципалитетов Приангарья в скором времени перейдут на такой жевариант оплаты.

Предложения уже поступили от Ангарского городского округа, поселков Молодежный, Горохово, Усть-Куда Иркутского района, городов Усолье-Сибирское, Черемхово, Байкальск, Бодайбо, Зима, Железногорск-Илимский, Киренск и других территорий.

Кстати, Молодежный выбрал дифференцированный способ, то есть в частных домах оплата будет считаться по числу прописанных, а в многоквартирных - по квадратным метрам. Такой же способ планирует принять и областной центр - Иркутск.

Кроме того, в стадии завершения сегодня строительство мусорных полигонов в Нижнеудинском и Черемховском районах. Есть решение и по сооружению мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год. Комплекс в будущем позволит утилизировать шестую часть образующихся в области отходов.

Переселение из аварийного жилья

За время действия программы в 2019 - 2025 годах в Иркутской области планируется переселить не менее 21,93 тыс. человек и расселить 388,17 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда.

И это удастся сделать, благодаря весомой поддержке Федерации. Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на переселение из аварийного жилья. Фонд содействия реформированию ЖКХ 3 июня 2019 года одобрил заявку Приангарья на предоставление финансовой поддержки на реализацию первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

На эти средства планируется переселить более 1500 человек, которые проживают в 635 аварийных жилых помещениях. Участвовать в этом этапе будут восемь муниципальных образований: города Иркутск, Тайшет, Нижнеудинск, Железногорск-Илимский, Шелехов, Киренск, а также поселения Бохан и Смоленщина.

Восстановление разрушенного

В наводнении очень сильно пострадали объекты коммунальной инфраструктуры. И на их восстановление выделены сотни миллионы рублей. Так, в Тулуне ведутся работы по водозаборному сооружению, на трех котельных, двух канализационных станциях. Пришлось обновить все электрооборудование, новые щиты управления, а по сути, буквально с нуля создавать инфраструктуру ЖКХ, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Нижнеудинску тоже выделили деньги, чтобы сделать водозабор, и люди получили чистую воду. В будущем предстоит объединить два водозабора в городе. Глобально проблему планируется решить в последующие годы по федеральной программе по строительству нового водозабора уже на другой стороне реки.

Кроме того, летний паводок серьезно повредил канализационный коллектор в микрорайоне Гагарина города Байкальска. Коллектор пролегает через реку Солзан. Он буквально «провис» из-за обрушения части пролетов моста, бывших опорными конструкциями для трубопровода. Сейчас на месте смонтировали новые опоры, на них и установили инженерные сети.

Также заметим, что 2019 году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Иркутской области 1,3 млрд рублей на капремонт многоквартирных домов в пострадавших от паводков территориях.