"Пассажиру на борту плохо": самолет рейса Иркутск - Бангкок возвратился в аэропорт вылета

Иркутяне, собравшиеся отдохнуть на курортах Таиланда, прилетят в аэропорт Бангкока на три часа позже . Борт № 6331, который должен был вылететь из Иркутска в 10.10 утра 22 декабря по местному времени, смог взять курс на столицу Таиланда только в 13.40.

-Одному из пассажиров стало плохо сразу после вылета, поэтому командир корабля принял решение вернуться в Иркутск, - сообщили в аэропорту Иркутска. - Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Рейс с пассажирами вылетел в Бангкок только днем.

По расписанию рейс 6331 прибывает в аэропорт Бангкока в 15. 30( время местное) , время в полете - 6 часов. В связи с задержкой в аэропорту туристы появятся в Таиланде в 18.30 -18.40 местного времени. Надеемся, что опоздание никак не скажется на общем впечатлении туристов от отдыха в тропической стране. Возвращение корабля в аэропорт было необходимо для спасения жизни человека.