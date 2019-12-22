2019-12-22T10:07:49+03:00
Происшествия

"Пассажиру на борту плохо": самолет рейса Иркутск - Бангкок возвратился в аэропорт вылета

Боинг А-320 вылетел в Таиланд с опозданием на три часа
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Самолет рейса Иркутск - Бангкок вылетел в Таиланд с опозданием на три часа.Самолет рейса Иркутск - Бангкок вылетел в Таиланд с опозданием на три часа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутяне, собравшиеся отдохнуть на курортах Таиланда, прилетят в аэропорт Бангкока на три часа позже . Борт № 6331, который должен был вылететь из Иркутска в 10.10 утра 22 декабря по местному времени, смог взять курс на столицу Таиланда только в 13.40.

-Одному из пассажиров стало плохо сразу после вылета, поэтому командир корабля принял решение вернуться в Иркутск, - сообщили в аэропорту Иркутска. - Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Рейс с пассажирами вылетел в Бангкок только днем.

По расписанию рейс 6331 прибывает в аэропорт Бангкока в 15. 30( время местное) , время в полете - 6 часов. В связи с задержкой в аэропорту туристы появятся в Таиланде в 18.30 -18.40 местного времени. Надеемся, что опоздание никак не скажется на общем впечатлении туристов от отдыха в тропической стране. Возвращение корабля в аэропорт было необходимо для спасения жизни человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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