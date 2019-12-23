Китаец пытался незаконно ввезти в Россию 80 кг волос

Внимание инспекторов таможенного поста Забайкальск привлек турист из Китая, который проходил контроль с четырьмя огромными сумками. Чтобы быстрее проскользнуть мимо таможенников, мужчина на ломанном русском уверенно заявил им, что у него вообще нет с собой товаров, которые подлежат таможенному декларированию. Сотрудники поста верить на слово ему не стали, и чтобы удостовериться в этом, все же решили проверить содержимое его багажа.

И не зря. Открыв замки набитых доверху сумок, из них на пол стали вываливаться…человеческие волосы. После взвешивания всех баулов, оказалось, что иностранец пытался ввезти в Россию 79 килограммов волос. Такая крупная партия говорит о том, что мужчина вез товар на продажу.

- В этом случае он был обязан задекларировать этот товар и уплатить таможенные платежи, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни. - Возбуждено дело об административных правонарушениях по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Волосы направили на экспертизу.

К слову, сам нарушитель рассказал таможенникам, что перевозил крупную партию волос по просьбе своего знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.

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