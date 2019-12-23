2019-12-23T12:19:52+03:00
Происшествия

Китаец пытался незаконно ввезти в Россию 80 кг волос

Таможенникам он объяснил, что вез волосы для изготовления париков
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Те самые сумки, набитые волосами. Фото: Читинская таможня.Те самые сумки, набитые волосами. Фото: Читинская таможня.
Изменить размер текста:

Внимание инспекторов таможенного поста Забайкальск привлек турист из Китая, который проходил контроль с четырьмя огромными сумками. Чтобы быстрее проскользнуть мимо таможенников, мужчина на ломанном русском уверенно заявил им, что у него вообще нет с собой товаров, которые подлежат таможенному декларированию. Сотрудники поста верить на слово ему не стали, и чтобы удостовериться в этом, все же решили проверить содержимое его багажа.

И не зря. Открыв замки набитых доверху сумок, из них на пол стали вываливаться…человеческие волосы. После взвешивания всех баулов, оказалось, что иностранец пытался ввезти в Россию 79 килограммов волос. Такая крупная партия говорит о том, что мужчина вез товар на продажу.

- В этом случае он был обязан задекларировать этот товар и уплатить таможенные платежи, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни. - Возбуждено дело об административных правонарушениях по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Волосы направили на экспертизу.

К слову, сам нарушитель рассказал таможенникам, что перевозил крупную партию волос по просьбе своего знакомого из Китая для изготовления париков и заколок из накладных волос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приклеила 8 слитков скотчем к ступням: почти 2 кг золота пыталась вывезти в Китай жительница Забайкалья (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Резали лицо стеклом и душили пакетом»: В Архангельске две подруги убили одноклассницу, чтобы развеять скуку
Девушки заранее разработали план преступления, взяли с собой перчатки и чистящее средство, после чего в лесу изуродовали жертву, замаскировав все под нападение маньяка
Новости 24
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские
Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка
Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России
5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме