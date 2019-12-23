Прокуратура требует снести платные беседки на берегу Байкала в Листвянке

Деревянные беседки на берегу Байкала в Листвянке могут снести через суд. Да, речь идет о тех самых платных синих столах под крышей, где туристы платят по 100 рублей в час и спокойно сидят, закусывая и иногда выпивая. О демонтаже потребовала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

- Дело в том, что постройки находятся слишком близко к озеру, на расстоянии менее 20 метров от воды, - пояснили в ведомстве. - По закону это недопустимо, беседки мешают путешественникам свободно гулять по берегу озера. Конечно, зона отдыха на берегу Байкала имеет место быть. Но ее не должны стихийно обустраивать частные предприниматели, как им вздумается. Поскольку Листвянка входит в Прибайкальский национальный парк, это в полномочиях специалистов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Природоохранная прокуратура провела проверку и в итоге подала в суд, требуя, чтобы предприниматель снес свои беседки. В ожидании решения, сибиряки с интересом обсуждают в соцсетях дальнейшую судьбу знакомых всем построек.

- Видел эти беседки. Лавки и столы там прям липкие от грязи. И кто-то бегает и деньги собирает непонятно за что. Снести однозначно! - восклицают одни.

- Правильно, надо оберегать наш Байкал и снести все, что возле берега построено, - вторят им другие.

Судя по всему, сибиряки не особо жалеют, что беседки в Листвянке могут исчезнуть. Ведь многие и так устраивают пикник прямо на узеньком берегу Байкала, чтобы не оплачивать посиделки за столом. Хотя в дождь, пожалуй, лучше все-таки прятаться под крышей.

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