Сальмонеллез подхватили 13 воспитанников детского сада в Ангарске

- Животик болит! – пожаловались еще 11 декабря малыши в разных группах детского сада № 29 в Ангарске. В тот день плохо себя почувствовали сразу 23 ребенка. Воспитателям пришлось вызывать врачей.

Результаты анализов оказались неутешительные. У 13 детей в возрасте от двух до пяти лет подтвердился диагноз сальмонеллез. Откуда взялась инфекция – неизвестно. Малышей срочно отвезли в больницу, им назначили лечение. Воспитанники детского сада быстро пошли на поправку, всех маленьких пациентов уже выписали. Среди взрослых же никто не заболел. Но пока детский сад посещать нельзя .

- Из-за вспышки инфекции детский сад закрыт как минимум до 25 декабря, - рассказали «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - Специалисты проводят эпидемиологическое расследование, выясняя причины появления сальмонеллеза. И они могут быть разные: неправильное хранение продуктов, нарушение санитарных норм, или инфекцию кто-то занес извне. Пока выводы делать рано, ждем результаты исследований.

Увы, за последнее время это не единственная вспышка заболевания в Иркутской области. Буквально пару месяцев назад 19 студентов подхватили инфекцию, пообедав в одной из столовых Иркутска. В итоге специалисты Роспотребнадзора нашли в пищеблоке нарушения.

- В 2019 году в нашем регионе стали чаще болеть сальмонеллезом, - отметил врио руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрий Савиных. - Инфекцию в основном подхватывают в общепите и в различных коллективах.

Источником болезни, как правило, становится мясо птицы и яйца.

Уточним, сальмонеллез – это кишечная инфекция. Может оказаться в замороженном курином мясе, говядине, свинине, колбасе, а также в яйцах, молоке или сливочном масле. Заражаются, в основном, дети, пенсионеры и люди с ослабленным иммунитетом.

Иногда болезнь проявляется не сразу, а в течение недели после заражения сальмонеллой. Температура от 37 градусов, слабость, тошнота и рвота, боли в животе и расстройство пищеварения – должны насторожить.

Ну а чтобы уберечься от этой инфекции, соблюдайте простые правила. Мойте руки с мылом, пейте только кипяченую или бутилированную воду, тщательно прожаривайте мясо и яйца. А в кафе лучше отказаться от продуктов с сомнительным видом и запахом.