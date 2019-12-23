Поездка в кайф: пожилые сибирячки хором спели в маршрутке

Скучно просто так ездить в автобусе, согласитесь? С музыкой намного веселее. Вот и пожилые сибирячки так подумали. Ехали в маршрутке, да как затянули душевную песню на весь салон!

"Ходил с супругой рядышком без тропок и дорог, теперь мы дед и бабушка, а в лес везет дружок...Муравушки свободные, вы не зовите вдаль. Здесь Русь моя, здесь Родина, заветная печаль!" - красиво выводили пенсионерки. Даже объявление остановок не помешало этому хору. Спели так ладно, что пассажиры были в восторге и даже записали мини-концерт на видео, а потом выложили в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/751211" frameborder="0"></iframe> Бабушки хором спели в автобусе в Ангарске..Видео: группа "Непростой Ангарск" в соцсетях.

- Прикольно, молодцы! - восторгаются сибиряки в комментариях в группе "Непростой Ангарск". - Браво! Вот пример для молодежи.

Те, кто ехал с хором в одном автобусе, говорят, что провели полчаса в пути с кайфом. А остальные ангарчане с сожалением вздыхают: мол, жаль что нас там не было.

Судя по всему, поющие пенсионерки - из какого-либо местного музыкального коллектива. Ведь, чтобы так ладно исполнять песни, нужно долго репетировать.

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