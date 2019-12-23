Авария на теплосетях в Иркутске: отопление в домах Академгородка включат к трем часам ночи

Вечером 23 декабря на улице Лермонтова,126 в Иркутске произошла коммунальная авария. Из-за порыва на теплосетях без отопления сначала оказались три общежития ИГУ и 11 административных зданий. Горячая вода хлынула на тепловые камеры магистральной тепловой сети УТС, от них поднялся сильный пар, автомобилям сложно двигаться по улице Лермонтова возле бизнес-центра "Академический" - дорогу не видно. А затем тепло специально отключили и в жилых домах, чтобы устранить аварию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/751238" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария произошла в Академгородке Иркутска..Видео: Оператор тепловых сетей Иркутска.

- Принято решение об отключении участка магистральной тепловой сети, снабжающей Академгородок, - сообщает оператор тепловых сетей. - Большинство домов микрорайона будет включено через два часа. Повреждение на теплосети устраняют, вернуть тепло во все здания планируют до трех часов ночи. На месте работает дежурная бригада.

В соцсетях автомобилисты обсуждают ЧП.

Ехать приходится почти наощупь. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

- Я недавно проезжал этот участок с стороны школы № 19, когда въехал в самую гущу пара, испугался не на шутку, - пишет иркутянин в группе "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях. - Я не ожидал, что видимость может быть ноль. Будьте очень осторожны. Как там еще никто не стукнулся? Все-таки наши водители молодцы, умеют ездить.

На улице, тем временем, -15 градусов. К счастью, не так уж морозно, за несколько часов в квартирах и общежитиях, где отключили отопление, толком не успеет похолодать.