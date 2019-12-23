2019-12-23T15:36:38+03:00
Происшествия

Авария на теплосетях в Иркутске: отопление в домах Академгородка включат к трем часам ночи

Из-за сильного пара автомобилисты толком не видят дорогу [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Авария на теплосетях в Академгородке: отопление в домах включат к трем часам ночи. Фото: скриншот видео оператора тепловых сетей Иркутска.Авария на теплосетях в Академгородке: отопление в домах включат к трем часам ночи. Фото: скриншот видео оператора тепловых сетей Иркутска.
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Вечером 23 декабря на улице Лермонтова,126 в Иркутске произошла коммунальная авария. Из-за порыва на теплосетях без отопления сначала оказались три общежития ИГУ и 11 административных зданий. Горячая вода хлынула на тепловые камеры магистральной тепловой сети УТС, от них поднялся сильный пар, автомобилям сложно двигаться по улице Лермонтова возле бизнес-центра "Академический" - дорогу не видно. А затем тепло специально отключили и в жилых домах, чтобы устранить аварию.

Коммунальная авария произошла в Академгородке Иркутска..Видео: Оператор тепловых сетей Иркутска.

- Принято решение об отключении участка магистральной тепловой сети, снабжающей Академгородок, - сообщает оператор тепловых сетей. - Большинство домов микрорайона будет включено через два часа. Повреждение на теплосети устраняют, вернуть тепло во все здания планируют до трех часов ночи. На месте работает дежурная бригада.

В соцсетях автомобилисты обсуждают ЧП.

Ехать приходится почти наощупь. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

Ехать приходится почти наощупь. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

- Я недавно проезжал этот участок с стороны школы № 19, когда въехал в самую гущу пара, испугался не на шутку, - пишет иркутянин в группе "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях. - Я не ожидал, что видимость может быть ноль. Будьте очень осторожны. Как там еще никто не стукнулся? Все-таки наши водители молодцы, умеют ездить.

На улице, тем временем, -15 градусов. К счастью, не так уж морозно, за несколько часов в квартирах и общежитиях, где отключили отопление, толком не успеет похолодать.

Из-за коммунальной аварии на Лермонтова видимость на дороге плохая. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

Из-за коммунальной аварии на Лермонтова видимость на дороге плохая. Фото: "ДТП 38RUS Иркутск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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