Итоги - 2019 в здравоохранении Иркутской области: новые больницы и успехи в трансплантологии

От уровня медицины зависит наше здоровье. В 2019 году в Приангарье открылись новые больницы, медпомощь стала доступнее. Чем еще запомнился прошедший год?

На страже детского здоровья

Сразу несколько учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи юным пациентам появилось в Приангарье. Так, в ноябре в Ивано-Матренинской детской клинической больнице после капремонта открылось отделение реабилитации для детей с соматическими заболеваниями. Оно расположено на 23-м километре Байкальского тракта. Здесь есть кабинет ароматерапии, медпункт, фитобар, палаты и многое другое. Ежегодно лечение станут получать более 1000 пациентов с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Кроме того, строится детская поликлиника № 9 в Правобережном округе Иркутска. Здание будет шестиэтажным, общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров. Инновационное! Помимо стандартных кабинетов и отделений здесь предусмотрены игровые зоны, кабинеты спелеотерапии, водных процедур, душевые и гидромассажные кабины и даже бассейн.

Также строится новая детская поликлиника № 8 в Ленинском районе.

И, наконец, под занавес года в Иркутске на ул. Верхней Набережной, 173 открыли городскую детскую стоматологическую поликлинику. Здесь будут оказывать медпомощь юным пациентам не только из областного центра, но и из других районов. Ранее лечебное заведение теснилось на ул. Подгорной в поликлинике № 2. В новом здании на 200 посещений на площади около 1300 квадратных метров будут работать 32 врача и два гигиениста.

Новые больницы

Конечно, в регионе открываются учреждения и для взрослых. Так, одно из знаковых событий - обновление родильного дома Усольской городской больницы, в котором с 1987 года не было ни одного капитального ремонта. Более того, в 2015-м здание пришло в такое удручающее состояние, что встал вопрос о его закрытии. Теперь же здесь в хороших, комфортных условиях смогут появляться на свет до 1200 детей в год!

Кроме того, открыт стационар в Боханской районной больнице. Ранее, в 2017 году, здесь достроили поликлинику - и теперь это большой больничный комплекс. По оборудованию это учреждение - одно из самых оснащенных. Теперь более 24 тысяч жителей района смогут получать высококвалифицированную медпомощь в достойных условиях и на современном оборудовании.

Уточним, в 2019 году также открыты стационар дневного пребывания Иркутской районной больницы в поселке Маркова, отделение амбулаторного гемодиализа в Зиминской городской больнице, отделение паллиативной помощи в Свирской городской больнице и другие.

Успехи в области трансплантологии

Сегодня трансплантация почек, сердца, печени и других органов перестала быть сенсацией, а результаты скорее отражают развитие медицинской науки. Иркутские онкологи в 2019 году впервые провели донорскую пересадку костного мозга. Для пациентов с лейкозами - это единственный шанс на спасение. Раньше такие операции в основном выполнялись в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Далеко не у каждого пациента есть возможность поехать в федеральный центр, многие просто не могут перенести длительный переезд.

Заметим, что в 2018 году хирурги областной больницы провели также первую трансплантацию печени. В 2019-м их уже проведено 13. А в 2020-м они совершат уникальнейшую для нашего региона операцию - первую пересадку сердца.