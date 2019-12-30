Новогодний рецепт от Дениса Мацуева: пельмени с горчицей, перцем и сметаной

Новый год - праздник семейный. И для знаменитостей в том числе! Так приятно провести волшебную ночь не в театрах и ресторанах, а дома. Наши известные земляки рассказали, какие новогодние курьезы запомнились им на всю жизнь и какие угощения обязательно есть на праздничном столе.

Денис МАЦУЕВ, пианист, народный артист России:

Любимое блюдо - пельмени

- Новый год - один из самых любимых праздников. Я всегда встречаю его дома, с самыми близкими людьми. Настоящая елка с хвойным запахом, домашняя еда, приготовленная родителями… И никаких гастролей!

Помню забавный случай из детства. Папа, будучи директором Иркутского театрального училища, отправлял своих студентов на школьные елки в роли Деда Мороза. Так вот, в мою школу папа случайно направил сразу двух кудесников. Представляете, как мы с ребятами обрадовались, что к нам пришли сразу два Деда Мороза! Это было огромное счастье. А вот волшебники растерялись. Но ведь на то они и актеры, чтобы импровизировать. И у нас получился чудесный театральный капустник, а не просто хоровод в духе: «Елочка, гори». Кстати, я и сам очень любил переодеваться в новогоднего волшебника и разыгрывать с семьей целые спектакли. Поэтому Новый год для меня - самый теплый праздник.

На новогоднем столе у нас обязательное блюдо - пельмени! Да-да, есть у нас такая семейная традиция, лепить мацуевские пельмешки, петь песни, рассказывать истории и анекдоты. Это просто потрясающий ритуал. Да и пельмени у нас особенные, очень маленькие и сочные. Кушать надо так: взять мацуевский пельмень вилкой, на него - сметану, горчицу и огромное количество перца. А потом все это быстро съесть. Вкус просто потрясающий!

Татьяна СКОРОХОДОВА, актриса:

Встретила праздник в санях посреди водохранилища

Татьяна Скороходова однажды встретила праздник в санях посреди водохранилища.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Самая запоминающаяся встреча Нового года была 10 лет назад - на льду Иркутского водохранилища. В праздничную ночь мою семью позвали в гости на другой берег залива. Мы, взрослые и дети, недолго думая, взяли с собой гостинцы - яблоки, мандарины, сели в сани, запряженные лошадьми, и - в путь!

Ночь, зима и много-много снега. Из-за этого ехали так медленно, что бой курантов застал ровно на середине залива. Ну ладно, думаем, отметим праздник на водохранилище. Но не тут-то было! По пути мы растеряли в сугробах все кушанья. Эх, веселье! Посмеялись от души. И когда к двум часам ночи добрались обратно домой, я поняла: первый раз в жизни ем такой вкусный салат оливье, а «Голубой огонек» по телевизору невообразимо прекрасен…

Кстати, об угощениях. Муж привез из Грузии, где когда-то служил в армии, чудесный рецепт запеченных индюшачьих ножек. А главное, быстрый. Итак, пару часов маринуем ножки в горчице. Потом горчицу смываем, нашпиговываем их чесноком, с любовью натираем солью, перцем и каждую заворачиваем в фольгу. Отправляем на противне в духовку, а когда вытаскиваем, какой стоит аромат! Выкладываем ножки в огромное блюдо, ставим в центр стола, а вокруг рассыпаем много-много мандаринов. И вкусно, и красиво - вся семья в восторге. Ну а над столом всегда висит натуральная елка, украшенная гирляндами и шариками - встречаем Новый год под ней, как в шатре. Сейчас уже таким декором никого не удивишь, но я уверена, что первым его придумал именно мой муж.

Олег АКУЛИЧ, актер театра и кино:

Готовьте бокал с шампанским, я лечу!

Олег Акулич, опаздывая домой к бою курантов, звонил: "Готовьте бокал с шампанским, я лечу!".Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- Прошлый Новый год получился курьезным. Вечером 31 декабря в столице на ВДНХ шел спектакль «Миллион биткоинов для любимой», где я режиссер. И все как-то затянулось: перед нами показывали детский спектакль, затем был концерт Петросяна, потом убрали декорации после предыдущих выступлений, затем оформляли сцену… Зрители заждались. Представление началось только в девятом часу вечера, ну и, конечно, закончилось ближе к ночи.

Когда я ехал домой, стрелки уже приближались к 12. Дома меня с нетерпением ждали жена, дочка, теща. Звоню им, кричу: «Готовьте бокал с шампанским, я лечу!» Врываюсь в квартиру под бой курантов, прямо в прихожей хватаю бокал из рук жены - слава Богу, успел! Вот так и встретил Новый год - в суматохе, зато дома с родными.

Что обычно на нашем праздничном столе? Всегда готовим запеченную курочку, салаты - в общем, новогодним традициям не изменяем. Я очень люблю селедочку под шубой и оливье. Особенно когда эти салаты за ночь настоятся, пропитаются собственным соком - ой, 1 января такая вкуснятина - никаких изысков не надо.

Марина ЯКОВЛЕВА, актриса:

Так и замерзнем где-нибудь под елочкой

Марина Яковлева, встречая Новый год в Подмосковье, боялась замерзнуть с друзьями где-нибудь под елочкой.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Новый год - мой любимый праздник. Больше всего запомнилось, как встречала его 40 лет назад, еще в студенчестве. Значит, поехали мы на дачу к однокурснице в Подмосковье. Новогодняя ночь, 40-градусный мороз, лес вокруг… А дачу никак не найдем! Плутали-плутали с картой в руках, все не найдем, даже шутить стали: «Однако, ребята, так и замерзнем где-нибудь под елочкой».

И вот буквально за пять минут до боя курантов чудом вышли нужный дом. Внутри тепло, хорошо, елка наряжена. Так радостно было. Все-таки я уже три года прожила в Москве, вдали от дома, мама осталась в Сибири. Так хотелось домашнего уюта, и вот после долгих блужданий - сбылось! К слову, в наступившем году я снималась в разных картинах, а еще встретила любовь, своего первого мужа. Так что тот праздник был знаковым.

В нашей семье готовят интересный новогодний салат, очень простой, всего из пяти ингредиентов: 3 - 4 мандарина, горсть очищенных креветок, 2 - 3 столовые ложки красной икры и листья зеленого салата. Так вот, салат надо нарвать руками, а несколько листьев оставить, чтобы украсить дно тарелки. Креветки отварить и нарезать, мандарины разделить на дольки и тоже нарезать. Смешать, добавить икру и заправить майонезом на глаз. А потом выложить все это в тарелку на листья. Получается очень красиво и празднично! И вкус необычный, кисло-сладкий, словно блюдо из китайской кухни. Это наш любимый праздничный салат.