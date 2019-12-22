2019-12-22T14:32:05+03:00
Досуг в Иркутске

Не рубите елочку, делайте ее сами: мастер-класс от кудесницы из Иркутска

«Комсомольская правда» в Иркутске вместе с дизайнером расскажет, как сделать новогоднюю елку из картона, лент и бусин [фото, пошаговая инструкция]
Алена ЧИЧИГИНА
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Делаем елочку своими руками: мастер-класс.Делаем елочку своими руками: мастер-класс.
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Скоро-скоро Новый год! Можно уже сейчас создавать новогоднее настроение - украшать дом, офис, свой рабочий стол. Один из самых модных шедевров в форме елочки – самого яркого символа праздника. Из каких только материалов не делают елки! Уже традиционными считаются праздничные деревца из ткани. И лучше делать не из целого куска материи, а из лент: шелковых, капроновых, кружевных. Как это сделать мы расскажем. На примере одной серебристой треугольной красавицы. Корреспонденты «Комсомольской правды» вместе с дизайнером Екатериной Тупицыной изготовили новогоднюю поделку.

Итак, нам понадобится: картон, основа ( например, трубочка из-под пищевой пленки). А если такой нет - скрутите конус из картона. Еще нужна лента тканевая различной ширины, лучше шелковая, декоративные перья, бусины, снежинки, клеевой пистолет.

Мы не рубим елочку, мы ее мастерим из подручных средств.

Мы не рубим елочку, мы ее мастерим из подручных средств.

1. Вырезать из картона подставку для елки.

2. На трубочке с одной стороны сделать надрезы и прикрепить на клей к подставке.

3. Обернуть все это фольгой или красивой бумагой.

4. Нарезать из ленты кусочки размером примерно по 7-10 см, скрутить в кольцо и приклеить к основе. Понадобится примерно 50 штук таких колечек.

5. Пробелы между «ветками» можно оставить, а можно и заполнить декоративными перьями, также приклеив их к основе.

6. Чтобы сделать конус наверху, нужно взять ленту примерно в два раза уже чем та, которую использовали до этого, также нарезать кольца и приклеить.

7. Украшаем все бусинами и снежинками и - вуаля! Новогодняя красавица готова.

Сами ленты для елки лучше брать шелковые, они выглядят очень нарядно, непрозрачны и продаются различной ширины. При необходимости их можно нарезать из ткани. Как вариант, можете взять бумагу, она тоже хорошо держит форму.

Такое деревце может стать не только ярким украшением, но и отличным подарком в стиле хэнд-мэйд.

Мастерок. Новогодняя поделка - елка из лент и картона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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