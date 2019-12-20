Как вставить импланты вместо удаленных зубов в Иркутске

Имплантация зубов на сегодняшний день считается лучшим способом восстановления зубного ряда, и с этим трудно не согласиться. Импланты, установленные опытным хирургом-стоматологом, выполняют все функции здоровых зубов (чем отличаются от любых самых лучших протезных конструкций), и при этом конструкции на имплантах выглядят абсолютно натурально.

Имплантация зубов в Иркутске предлагают многие стоматологические клиники - так что у человека, решившегося на этот шаг, есть неплохой выбор. Однако, чтобы не выбирать вслепую, стоит побольше узнать о возможностях современной имплантации и врачах, специализирующихся в этой области.

Среди множества стоматологий города, пожалуй, наибольшей известностью у иркутян пользуется клиника DI-Clinic. Именно дентальная имплантация является основной и ведущей специализацией клиники. Здесь работает команда специалистов с солидным практическим опытом, уверенно владеющих самыми современными методиками и приемами восстановления зубного ряда. А именно современные технологии имплантации обеспечивают лучшие результаты и сводят к нулю риск любых неприятных осложнений.

Так, в отличие от многих стоматологий города, врачи DI-Clinic успешно используют в своей повседневной практике технику одномоментной имплантации.

Фото: архив компании

Одномоментная имплантация - общее название технологии, позволяющей проводить вживление импланта непосредственно сразу после удаления зуба. После удаления человек вынужден какое-то время ходить с «дырой», зияющей во рту. Согласитесь, это не очень приятно. Страдает личная жизнь, зачастую люди стесняются улыбаться или даже просто разговаривать.

Но это еще не самое плохое. После удаления зуба челюстная кость в этом месте начитает деформироваться - процесс развивается быстро и приводит к печальным последствиям: деформируется овал лица, страдает сустав, а при попытках поставить имплант через некоторое время потребуется уже дорогостоящая и сложная операция по наращиванию костной ткани.

Имплантация зубов - помогаем в сложных случаях.

У пациентов DI-Clinic стоматология Иркутск есть отличная возможность избежать подобных проблем. Одномоментная имплантация, практикуемая хирургами клиники, подразумевает, что имплант ставится сразу же после удаления зуба - буквально в ту же лунку.

Согласно многочисленным клиническим исследованиям, именно такой способ имплантации гарантирует отсутствие атрофии костной ткани и позволяет избежать развития осложнений. Сроки лечения сокращаются в разы. А процент имплантаций без каких-либо осложнений достигает 98%

Установленный в лунку удаленного зуба имплант приживается быстро, причем процесс приживления не сопровождается воспалительными реакциями.

Фото: архив компании

На установленном штифте-импланте сразу же фиксируется временная коронка-протез. Она выглядит, как полноценный зуб, и выполняет его функции (хотя не столь прочна, как постоянная коронка). Через несколько месяцев, когда пройдет процесс остеоинтеграции и имплант полностью «срастется» с костной тканью, временная коронка заменяется на постоянную. Постоянные коронки, изготовленные из высокопрочных материалов, точно повторяют форму и оттенок отсутствующего зуба, и несут полноценную жевательную нагрузку. Восстановленный таким образом зуб невозможно отличить от обычного здорового.

Технология одномоментной имплантации не так уж проста, подобная методика лечения используется далеко не в каждой стоматологии Иркутска. Но в стоматология Иркутска DI-Clinic, известной как «Стоматология Сложных Случаев», врачи работают даже с теми пациентами, помочь которым отказались во многих клиниках города. Наградой им становятся благодарные слезы и искренняя радость людей, которым возвращена возможность широко улыбаться и просто комфортно жить, не страдая от отсутствия зубов.

DI-Clinic – Помогаем в Сложных Случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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