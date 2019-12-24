2019-12-23T15:22:28+03:00
Общество

В Новый год с полным кошельком: где иркутянам взять деньги накануне праздников

Заявку на заём можно отправить, не выходя из дома
Поделиться:
В Новый год с полным кошельком: где иркутянам взять деньги накануне праздниковВ Новый год с полным кошельком: где иркутянам взять деньги накануне праздников
Изменить размер текста:

Предновогодняя пора – время крупных расходов и постоянных трат: подарки и наряды, новогодний стол или оплата ресторана, развлечения и путешествия, закрытие долгов и оплата налогов. Выручить с деньгами может сервис займов под залог «Ваш инвестор».

Быстрые деньги доступны владельцам транспортных средств: заём выдаётся под залог автомобиля или спецтехники. Цели займа могут быть абсолютно любыми как для личных нужд заемщика, так и для бизнеса. При получении займа под залог транспорта можно выбрать тариф «под ПТС», при котором автомобиль или техника остается в пользовании собственника.

Заявку на заём можно отправить, не выходя из дома. Предварительное рассмотрение заявки происходит оперативно, а процесс подписания договора занимает не более часа.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

Заём под авто или спецтехнику – это абсолютно безопасно, потому что отношения заёмщика и компании «Ваш инвестор» регулируются прозрачным договором, информация о залоге попадает в официальный источник, а деятельность компании осуществляется в строгом соответствии законодательству и регулируется Центральным Банком Российской Федерации.

Компания «Ваш инвестор» – это надёжный партнер, услугами которого за 6 лет уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Офисы компании действуют в 12 городах России, и их число непрерывно растёт.

Подать онлайн-заявку на заём можно на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» – сервис комфортных займов под залог

г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 17, оф. 311 (БЦ «Сотня»)

тел.: +7 (3952) 56-24-60

vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей
Родители из Самарской области не хотят отказываться от малышек, но не понимают, как подобную ситуацию допустил банк, почему не сработало страхование жизни и что вообще делать дальше
Права российских пациентов по полису ОМС: главные нововведения 2019 года и что нас ждет в 2020-м
Расширение диагностики рака, сокращение сроков ожидания медпомощи и работа страховых представителей в интересах пациентов и врачей - самые важные темы обсудили ведущие эксперты на онлайн-конференции в «КП»
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске на 24 декабря: днем до -18
Иркутский хоккеист Николай Иващенко стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России
Пожар произошел в пивном ресторане в Иркутске
Из-за прорыва на теплосетях без отопления осталось три общежития в Иркутске
Весь день в темноте: жители четырех поселков в Тулунском районе остались без света
Коммунальная авария в Братске: бригада восстанавливает трубопровод котельной
Водителя, сбившего знак и светофор на центральной площади в Братске, задержали полицейские
Символ уходящего года - микропиг по кличке Ява - стал новогодним подарком для Иркутского зоопарка
Иркутская область попала в середину рейтинга закредитованности регионов России
5-летняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь с горки в Иркутске
Новогоднему чуду быть: 82 школьника из Иркутской области едут на Кремлевскую елку
Двое жителей Иркутской области, совершившие двойное убийство на турбазе, отправятся за решетку на 17 лет
Одежда, инвестиции и яркие принты – новый проект в Иркутске, в котором может принять участие каждый
"Заклинание" на деньги: лже-целительницы подменили пенсионерке из Черемхова 80 тысяч билетами банка приколов
В горящую квартиру на восьмом этаже в Иркутске пожарные поднимались по выдвижной лестнице
Пробки 23 декабря в Иркутске: три ДТП на пути к Глазковскому мосту, а всего их - 10
Выборы мэра Нижнеудинского района: победил самовыдвиженец Крупенев
Прогноз погоды в Иркутске на 23 декабря: днем до -14
"Квартиру снимаем!": под видом аренды жилья мошенники выудили у сибирячки 700 тысяч
Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших из-за обвала грунта в Тулуне
Выборы мэра Нижнеудинского района: на 12.00 проголосовало 7, 6% избирателей
Бесплатный каток и елку на острове Конный в Иркутске откроют в воскресенье, 22 декабря
Водителя, совершившего смертельное ДТП под Куйтуном, вычислили по отбитой эмблеме