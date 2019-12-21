2019-12-21T15:35:14+03:00
Общество

Открытие главной елки в Иркутске 2019: самые яркие моменты праздника

Более 3 тысяч человек посмотрели открытие елки в сквере Кирова 21 декабря 2019 [фоторепортаж, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Открытие главной елки в Иркутске 2019: самые яркие моменты праздникаОткрытие главной елки в Иркутске 2019: самые яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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"Раз, два, три. Елочка, гори!"- дружно прокричали сегодня иркутяне. Главный праздник города этой зимы – открытие елки в Иркутске 2019 — состоялся! Вечером, 21 декабря на это чудо - зеленую красавицу, в сквере Кирова пришли посмотреть более 3 тысяч человек.

Горожане, заряженные фотоаппаратами, конечно, не остались без ярких снимков на фоне елки, которая в эти праздники вновь переливается разноцветными огнями от самой макушки и до основания. Кстати, новогодняя ель в этом году традиционно оформлена в стиле русских мотивов. А вот оформление ледового городка в сквере нынче посвящено популярным мультипликационным персонажам. Всего, установили 20 фигур, световой фонтан, горки, лабиринт, и фотозону. Не забыли и про резиденцию Деда Мороза. Посетить главного символа Нового года в ней можно будет до 7 января.

Открытие главной елки в Иркутске 2019.Юлия ПЫХАЛОВА

- Иркутск – одна большая семья, - обратился на открытии к горожанам глава города Дмитрий Бердников. - Вместе мы весь год трудились: благоустраивали дворы, ремонтировали дороги, строили детские сады и школы, спортивные объекты. Потому что только вместе мы можем сделать что-то по-настоящему важное и полезное для нашего.

Елку зажгли Дед Мороз и Снегурочка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елку зажгли Дед Мороз и СнегурочкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и конечно, какое открытие елки без праздничного салюта. Залпы были видны даже в других районах Иркутска. Вот так ярко мы отмечаем наступающий 2020-й! Впереди длинные выходные, на которых горожан ждут еще очень много мероприятий и развлечений. Ну а если вы не смогли 21 декабря приехать в сквер Кирова и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажечь нашу зеленую красавицу, смотрите наш фоторепортаж.

"Раз, два, три. Елочка, гори!"- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Раз, два, три. Елочка, гори!"-Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Залпы фейерверка были видны в разных районах города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Залпы фейерверка были видны в разных районах города.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На открытие пришли более 3 тысяч иркутян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На открытие пришли более 3 тысяч иркутянФото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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