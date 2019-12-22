"Собака из гудрона", которую хозяева выкинули в озеро нефти, выжила и нашла новую семью

Жестокость человеческая безразмерна. История Ники, "собаки из гудрона", которую спасли в Иркутске -тому подтверждение. Рассказ о том, что пережили животные, по-настоящему потрясает.

-Собак увезли с базы, так как они надоели, и выкинули в озеро с гудроном, из которого в прошлом году мы уже доставали троих щенков, - рассказывает спасительница. - В этот раз из трех собак выжили две, но и у них очень сильные ожоги всего тела. Мы оттирали их маслом, потом мыли средством для посуды".

Это было год назад. За жизнь и здоровье Ники боролись специалисты питомника К-9 и волонтеры. И победили зло.

tembot_key Собака из гудрона: как спасали Нику

- Вы помните историю нашей Ники?История простая и удивительная одновременно. Каждый из нас может попасть в беду. Эта собака попала в большую беду, гудрон чуть не унес ее жизнь, - этот пост появился в Инстаграме К-9 всего лишь пять дней назад. Сейчас все позади, и на фото - абсолютно здоровая, ухоженная собака, которая не перестала доверять людям, а сблизилась с ними еще больше. Она не помнит зла и жестокости, ее сердце переполняет доброта, которой хватит на всех.Осталось дело за малым - встретить "своего человека"! За участие в спасении Ники благодарим всех кто поддерживал морально и финансово, благодарим так же ветеринаров-волонтеров, кто оказывал бесплатную помощь в первые самые критические для здоровья Ники дни.

Но вот то, что произошло дальше, иначе как новогодним чудом назвать нельзя. Ника, собака из гудрона, так много пережившая, уже не живет в питомнике. Она нашла своего человека и переехала в дом.