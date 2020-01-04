Итоги - 2019 в сельском хозяйстве: Агростартап и товарный знак Приангарья

Много было сделано в Иркутской области в 2019 году в сфере сельского хозяйства. Есть уже и задел на будущее. Так, на 2020 год региональное министерство объявило дополнительный конкурсный отбор на реализацию мероприятия по предоставлению грантов на поддержку инициатив сельчан. А что происходило в 2019 году?

Первые получатели «Агростартапа»

В Иркутской области определили первых получателей гранта «Агростартап». 16 начинающих фермеров, которые зарегистрировали свои хозяйства - мясное и молочное животноводство, в 2019 году получили поддержку до 2 млн рублей. Средства пойдут на развитие ферм, а именно на покупку техники. И все эти счастливчики - победители конкурса. Он впервые прошел по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего на конкурс поступило 26 заявок из 13 районов области. Ну а общие итоги агростартапов и достижение их целевых показателей подведут через пять лет.

В Приангарье поддерживают аграриев и другими способами: в области действуют несколько грантов, кроме того, регион является одним из немногих в стране, где дают кооперативам субсидии на закуп у населения мяса и молока. Напомним, с 2019 года максимальный размер одного гранта на развитие семейных животноводческих ферм также увеличился с 11 до 15 млн рублей.

Кроме того, разработана программа, которая предусматривает возмещение из региональной казны до 70% затрат аграриев на покупку зерносушильного и зернообрабатывающего оборудования, оборудования для хранения зерна и картофеле-овощехранилищ, а также поливных систем.

Товарный знак

Иркутская область - в числе лидеров по экспорту продукции агропромышленного комплекса в Сибири. В цифрах это 29,89 млн долларов США (за 9 месяцев 2019 года), что на 27% выше такого же периода прошлого года.

Из Иркутской области на экспорт идет масложировая продукция, бутилированная питьевая и минеральная вода, кондитерские изделия, мороженое, зерно, соевая мука, масло семян рапса, продукция из дикорастущего сырья, рыбная продукция и другие товары. Основные партнеры - Монголия, Казахстан, Китай. Продукция также поставляется в Республику Беларусь, Корею, Японию, Таиланд и другие страны.

Кстати, в этом году был разработан международный товарный знак производителей продовольственных товаров Иркутской области Baikal Natural. Товарный знак предназначен для предприятий, ориентированных на экспорт, и впервые был представлен на Китайской международной выставке пищевых продуктов, напитков и здорового питания INIE - 2019 в ноябре в Пекине.

«Надои» растут

По итогам 9 месяцев 2019 года объем производства молока вырос более чем на 7%, мяса - на 4,4%, поголовья - на 8,9%. В том числе благодаря механизмам господдержки, с начала этого года фермерами построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 820 скотомест для крупного рогатого скота.

Правда, снизилась урожайность овощей и картофеля на 15 - 20%. При этом показатели заготовки кормовых культур превышают плановые. Сельхозпроизводители собрали на 30% больше кормов, чем в прошлом году, в отдельных районах заготовлен запас на 1,5 года. Аграрии собрали 224 тысячи тонн силоса и сена и 306 тысяч тонн сенажа. План по заготовке сенажа перевыполнен на 40%.