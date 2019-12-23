Состав правительства Иркутской области озвучил врио Игорь Кобзев

Новый состав правительства Иркутской области практически сформирован. О назначениях врио главы Приангарья Игорь Кобзев объявил в понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании.

Наибольший кредит доверия получили два человека из предыдущего состава регионального кабмина. Сроком на 9 месяцев и.о. первого заместителя губернатора – председателя правительства назначен Руслан Болотов, и.о. министра социального развития, опеки и попечительства – Владимир Родионов.

Переназначены на должности, но уже на три месяца, и.о. первого заместителя губернатора Владимир Дорофеев, и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, и.о. заместителя губернатора – руководителя администрации УОБО – Анатолий Прокопьев, и.о. зампреда правительства Теймур Магомедов, и.о. министра финансов Наталия Бояринова, и.о. министра труда и занятости Наталья Воронцова, и.о. министра природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, и.о. министра спорта Илья Резник, и.о. министра сельского хозяйства Илья Сумароков, и.о. министра строительства и дорожного хозяйства Светлана Свиркина, и.о. министра культуры и архивов Ольга Стасюлевич.

Среди вновь назначенных и.о. министра лесного комплекса Дмитрий Петренев, и.о. министра образования Елена Апанович, и.о. министра экономического развития Владимир Гордеев, и.о. министра имущественных отношений Марина Быргазова, и.о. министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин.

- Это аванс, - подчеркнул Игорь Кобзев. – Срочные трудовые контракты заключены на три месяца. Столько времени дается на то, чтобы проявить себя.

Руководителем исполнительных органов госвласти региона назначен Валерий Митусов, службы по надзору в сфере образования – Максим Парфенов, агентства по туризму – Екатерина Сливина. Службу ветеринарии вместо Бориса Балыбердина возглавит Сергей Шевченко.

Главным архитектором региона станет Екатерина Протасова.

Остаются вакантными три должности заместителей председателя правительства Иркутской области и одна – заместителя губернатора. Решения будут приняты позже.

Также пока не назначены министры здравоохранения и молодежной политики, по регулированию контрактной системы в сфере закупок, руководитель представительства правительства региона при Правительстве РФ в Москве.

- Направления ключевые. Не хотелось бы ошибиться. Предварительно планирую принять решения к 30 декабря, - сказал Игорь Кобзев.

Всем членам правительства региона врио губернатора дал наказ: работать не ради работы, а ради результата.

- Задачи перед нами стоят сложные, но все выполнимо, - подчеркнул Игорь Кобзев.