Лечение зубов детям под наркозом в Иркутске: что важно знать

О здоровье зубов необходимо заботиться с самого раннего возраста. Усилиями стоматологов эту нехитрую истину мы все наконец-то усвоили. Более того - хорошие родители понимают, что молочные зубы их ребенка также необходимо своевременно лечить: от их состояния напрямую зависит здоровье коренных и качество формирующегося у ребенка прикуса.

Но как уберечь малыша от боли и страха перед бормашиной - этот вопрос беспокоит каждого внимательного родителя. Может быть, нужно лечить зубы детям под наркозом?

Фото: архив компании

В Иркутске немало клиник, предлагающих общий наркоз для проведения стоматологических манипуляций. Но не стоит забывать, что противопоказаний у общего наркоза - множество. Такое серьезное воздействие не проходит для детского организма бесследно: риск осложнений и обострения неврологических проблем более чем реален. Как вы думаете, стоит ли рисковать?

К счастью, современная стоматология предлагает реальную альтернативу общему наркозу - лечение зубов детям под седацией. В Иркутске такое лечение практикуется в клинике семейной стоматологии Кристалл, там оно доступно пациентам любого возраста.

Фото: архив компании

Лечение под седацией позволяет избежать страхов, боли и стресса, которые обычно ассоциируются у нас со стоматологическим креслом. Родителям, выбирающим между классическим наркозом и седацией для своего малыша, важно знать следующее:

- седация - это не наркоз в общеупотребимом понимании, человек под седацией остается в сознании, не утрачивает возможности отвечать на вопросы и выполнять просьбы врача.

- седация не усыпляет, а полностью убирает состояние страха, стресса, зажатости - малыш расслабляется и чувствует себя в стоматологическом кресле полностью комфортно и приятно. Состояние похоже на легкую дремоту в теплой постели.

- выход из седации не сопровождается неприятными ощущениями, как выход из медикаментозного наркоза. Нет ни рвоты, ни тошноты, ни болей. Ребенок быстро приходит в свое обычное состояние - живое и активное.

Никакой специфической подготовки к лечению под седацией или предварительной сдачи анализов не потребуется. Противопоказаний к данному методу практически нет (хотя, конечно, ребенок не должен на момент лечения быть простужен). Рекомендовано использование седации при любых стоматологических манипуляциях у детей от 2 до 7-8 лет.

Фото: архив компании

Опытный и внимательный врач иркутской детской стоматологии Кристалла умеет заинтересовать любого малыша, пришедшего на прием. Дети с интересом соглашаются примерить маску, через которую и подается закись азота. Этот легкий и безвредный газ, который ребенок будет вдыхать через маску, надеваемую на нос, и оказывает седативное расслабляющее действие. Газ подается в смеси с обычным воздухом, не имеет привкусов и запаха - то есть никакого дискомфорта.

Под седацией самый непоседливый малыш спокойно сидит в кресле, не мешая стоматологу выполнять свою работу. За один-единственный прием врач получает возможность провести лечение всех зубов ребенка. Под седацией безболезненно лечится даже сложный пульпит, удаляются проблемные коренные зубы - без неприятных ощущений для пациента. Вот почему, кстати, лечение под седацией так популярно и у взрослых пациентов Кристалла.

Подчеркнем еще раз: лечение детских зубов под седацией - это забота не только о физическом здоровье, но и о душевном состоянии вашего малыша. Не испытавший боли и страха, ребенок не будет в дальнейшем бояться визитов в стоматологическую клинику. Выбирайте настоящую заботу о ребенке, выбирайте сердцем - и тогда все изменится к лучшему!

Контакты:

Детская стоматология Иркутск Кристалл: ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8 (3952) 505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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