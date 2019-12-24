2019-12-23T15:22:28+03:00
Общество

Добывали, спасали, помогали: компания «Востсибуголь» подводит итоги 2019 года

Год выдался напряженным, но завершают угольщики его досрочно
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: «Востсибуголь»Фото: «Востсибуголь»
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Угольными активами En+ Group в Восточной Сибири управляет компания «Востсибуголь». По словам угольщиков, год выдался напряженным, но они завершают его достойно.

Пострадавшие, но не сломленные

Летом этого года в Тулун и соседние районы пришла большая вода. Паводок нанес пострадавшим территориям ущерб на сумму более 35 млрд рублей. Но стихийное бедствие не сломило дух тулунчан и лишь подстегнуло решимость их товарищей в разных регионах страны - от Москвы до Ангары - сплотиться и помочь своим коллегам, которые потеряли во время паводка все нажитое.

Более четверти сотрудников «Тулунугля» оказались в зоне бедствия. Помощь им шла со всей страны. Помогали и деньгами (собрали более 27 млн рублей), и продуктами (компания En+ Group приготовила продуктовые наборы), и лекарствами, и мебелью. К Дню знаний для пострадавших детей прислали 342 портфеля, не забыли поздравить коллег с праздником, направив в Тулун более 1000 новогодних подарков.

Фото: «Востсибуголь»

Фото: «Востсибуголь»

Дело делается

Горняки тем временем не сидели сложа руки: с момента образования компании они добыли 300-миллионную тонну черного топлива. Объемы реализации угля выросли на 2% по сравнению с 2018 годом. Компания, таким образом, не сорвала поставки угля для нужд предприятий жилищно-коммунального комплекса Иркутской области.

В этом году на Касьяновской обогатительной фабрике (КОФ) были проведены ремонтные работы и плановая замена оборудования в три этапа. Стоимость работ составила более 70 млн рублей. Модернизация КОФ позволила снизить технологические потери, увеличив долю высококачественного угольного концентрата более чем на 4%. За 10 месяцев текущего года здесь переработано около 3 млн тонн рядового угля.

Также компания продолжила обновлять свой парк горнотранспортной техники. В этом году на разрезы поступило 15 единиц нового оборудования: гидравлические экскаваторы, 90-тонные «БелАЗы», бульдозеры, буровые станки. Так, на Черемховский разрез поступило 8 автосамосвалов Shacman, которые увеличат производительность парка самосвалов на вскрыше на 13%.

Компания также продолжила работу по повышению качества угля, добываемого на Ирбейском разрезе (Красноярский край). Благодаря новому дробильно-сортировочному комплексу, угольщики смогли увеличить объемы экспортных поставок. Кроме того, в апреле горняки добыли первые 30 млн тонн угля.

До конца года компания намерена оснастить локальными системами оповещения потенциально опасные объекты на своих предприятиях. Всего будет установлено 11 таких систем: шесть на разрезе «Черемховуголь», четыре на разрезе «Тулунуголь», еще одна на разрезе «Жеронский».

Фото: «Востсибуголь»

Фото: «Востсибуголь»

Не забыли о людях

Компания «Востсибуголь» увеличивает не только производственные показатели, но и продолжает вести активную социальную политику. Ежегодные налоговые перечисления в бюджеты всех уровней составляют около 800 млн рублей.

По соглашениям с администрациями муниципалитетов, на финансирование социальных проектов в этом году было перечислено около 25 млн рублей. Осуществив в этом году ремонт школы, подарили Черемховскому району грейдер и автобус для перевозки детей. Был также выделен уголь для нужд районов и ветеранов. В начале 2020 года компания планирует построить в Черемхове первую крытую ледовую арену.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений МАСТЕРНАК, генеральный директор компании «Востсибуголь»:

Фото: «Востсибуголь»

Фото: «Востсибуголь»

Продолжим наращивать объемы

- На следующий год у нас не менее обширные планы. Мы продолжим наращивать объемы производства. Также продолжится реализация инвестиционной программы по обновлению транспорта и оборудования. Будем развивать экспортное направление. Проектов много, и я уверен, что нам по силам решить самые сложные задачи. Одно из самых ожидаемых событий 2020 года - 75-летие компании «Востсибуголь», которое мы постараемся отметить достойно.

ЦИФРЫ

800 млн рублей налоговых выплат перечисляет ежегодно компания «Востсибуголь».

300 млн тонн угля добыли горняки «Востсибугля» с момента образования компании.

15 единиц новой техники было закуплено для разрезов компании в 2019 году.

ЧТО ТАКОЕ «ВОСТСИБУГОЛЬ»

«Востсибуголь» - крупнейшая угледобывающая компания в Иркутской области. Управляет угольными активами En+ Group. Является основным поставщиком угля для нужд энергетики и ЖКХ региона. Предприятия компании ведут добычу угля открытым способом в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Хакасия. Запасы угля компании превышают 1,3 млрд тонн, добыча в 2018 году составила 15,5 млн тонн (в 2017-м - 13,8 млн тонн). География поставок КВСУ включает около 30 направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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