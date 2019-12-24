2019-12-24T13:23:30+03:00
Общество

Погода на Новый год 2020 в Иркутске: могут ударить морозы до -28 градусов

Но не огорчайтесь заранее – синоптики говорят, что в праздничную ночь все-таки может потеплеть, а погода на Новый год 2020 порадует жителей Иркутска
Любовь АРБАТСКАЯ
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Погода на Новый год 2020 в Иркутске: могут ударить морозы до -28 градусов.Погода на Новый год 2020 в Иркутске: могут ударить морозы до -28 градусов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Чем порадует нас небесная канцелярия в новогоднюю ночь? В идеале нам бы зимнюю сказку: тепло и пушистые снежинки, падающие с неба. Только вот погода – дама непредсказуемая. Весь декабрь радовала сибиряков замечательной погодой для прогулок, а под конец года решила напомнить о том, что на дворе все-таки разгар зимы. Говорят, что погода на Новый год 2020 баловать иркутян не будет. Ожидается мороз. Но это не точно.

- Еще в четверг, 26 декабря, в западных и южных районах региона будет всего -8...-13 градусов, а в пятницу вечером резко похолодает, - рассказывает «Комсомолке» заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Начнется снегопад и ветер порывами до 14 метров в секунду. В ночь на 28 декабря по области ожидается температура -25…-30 градусов, а на севере региона и вовсе до -35…-40. В ночь на 29 декабря, подморозит еще сильнее: до -31…-36 градусов, а кое-где и до -47. В Иркутске тоже ждем стужу. Субботней ночью столбик термометра упадет до -27 градусов, следующей ночью потеплеет до -22…-23.

Так что достанем, наконец-то, самые теплые свитеры и шерстяные носки, чтобы в предновогодние дни не отсиживаться дома, а пойти с родными и друзьями на катки и на елки, не боясь морозов. Стужа в Иркутске и области продержится как минимум до понедельника, 30 декабря.

- Возможно, погода на Новый год 2020 в Иркутске снова покажет, что мы живем в Сибири и будет -25…-28 градусов, - говорят синоптики. - Но не будем расстраиваться раньше времени! Впереди еще целая неделя, и есть шанс, что прогноз поменяется к лучшему. Надеемся на потепление в новогоднюю ночь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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